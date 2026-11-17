Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliğine yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında çocuklar için üretilen 2 farklı mayonun güvenlik şartlarını karşılamadığını belirledi.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

DHA

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde Türkiye'de üretilen 2 farklı çocuk mayosunun, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerine ilişkin güvenlik gerekliliklerini karşılamadığı ortaya çıktı.

Kaplan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan incelemelerde, Türkiye'de üretilen iki farklı çocuk mayosunun, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerine ilişkin (TS EN 14682 - Çocuk giysilerinde güvenlik - Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri) gereklilikleri sağlayamaması nedeniyle yaralanma ve boğulma tehlikesi taşıdığı tespit edildi"

DHA

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI ALINDI

Güvenlik açısından riskli olduğu belirlenen ürünlerin satışa sunulmasının yasaklandığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini duyuran Kaplan, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaplan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini önceleyen denetimlerimiz, güvensiz ürünlere karşı kararlılıkla sürdürülecektir"

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır