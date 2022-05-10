Annelere 6.000 TL devlet desteği müjdesi! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

Pandemi sonrası ekonomik koşullarda zorluklar yaşanmasının ardından kamu kurumları konuyla ilgili harekete geçti. Pek çok farklı kategoride vatandaşlara farklı avantajlar sağlayan kamu kurumları duyurularını sürdürürken, kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile SGK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni bir çalışma geldi.

ANNELERE DEVLETTEN BAKICI DESTEĞİ MÜJDESİ!

Sigortalı olarak sürdürdükleri çalışma hayatlarını doğum yapmaları ve çocuklarını bırakacakları güvenilir yerlerinin olmaması nedeni ile bırakmak zorunda kalan annelere, iki kamu kurumundan müjdeli bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadının çalışma hayatında ki yerinin önemli olduğunun bilincinde hareket ederek yeni destek projeleri geliştirdiklerini açıkladı ve konuyla ilgili gerekli şartları sağlayan annelere bakıcı desteklerinin verileceğini duyurdu.

SGK tarafından yapılan duyuruya göre çalışma hayatına doğum yapmış olduğu için ara veren kadınlara, eğitimli bakıcı desteği verilecek. Söz konusu desteğin euro bazında verileceğini ifade eden bakanlık, ilgili desteğin başvuru şartlarını ise şöyle açıkladı:

-İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden birinde ikamet ediyor olmak,

-MEB ya da İŞKUR bakıcı sertifikalarına sahip olan personelleri istihdam etmek.

-4A statüsünde çalışıyor olmak

-0- 24 ay arasında çocuğu olmak

-En az asgari ücret karşılığında personel istihdam etmiş olmak

-İstihdam edilen personeli tam zamanlı ve sigortalı olarak çalıştırmak

-Sosyal Güvenlik Kurumu yukarıda şartları belirtilmiş olan bakıcı desteğinden yararlanmaya hak kazanmış olan vatandaşlara, 325 euro tutarında destekte bulunacaktır.

Aynı zamanda özel gereksinimli çocuklara sahip olan annelere ise ilgili söz konusu ücrete ek olarak 50 euro daha ödeme yapılacağı açıklandı.

KREŞ YARDIMI DA YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aksine çalışan annelere nakdi şekilde yardımda değil kreş yardımında bulunacağını duyurdu. Bakanlık, ilgili hizmetinden ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanabileceklerini ve söz konusu kreş hizmetinin %3 oranında ücretsiz şekilde sunulacağını ifade etti.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan söz konusu kreş hizmetine, Sosyal Hizmet Müdürlüklerine giderek, dilekçe aracılığı ile şahsen başvuru yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan bakıcı desteği uygulamasına ise e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak ön başvuru oluşturulabiliyor.

