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Antalya'da veriler yüz güldürdü! Turist sayısında büyük artış

01.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle turizm hareketliliğinde hemen hemen tüm ülkelerde düşüş yaşanmıştı. Ancak salgının etkisini yitirmesiyle sektör yeniden canlanmaya başladı. Turizm dendiğinde Türkiye'de akla ilk gelen noktalardan olan Antalya'dan gelen veriler de bu gerçeği gözler önüne seriyor. Kentteki turizm verileri geçen yıla oranlar büyük oranda artış gösteriyor.

Antalya'da veriler yüz güldürdü! Turist sayısında büyük artış

Tüm dünyadan turistlerin tatil için en çok tercih ettiği adreslerden biri de Akdeniz kıyısında yer alan Antalya. Koronavirüs salgının zayıflaması sektöre hareket katarken Rusya-Ukrayna savaşı da turizmin göz bebeği Antalya'ya engel olamadı. Kentteki turizm verileri olumlu yönde artarak devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı.

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Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya’da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olumsuzluklara rağmen turizm grafiğindeki yükseliş devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 112 bin 383 kişi olarak gerçekleşti.

“NİSAN AYINDA 2021 YILINA GÖRE YÜZDE 286 ARTIŞ VAR”

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-30 Nisan dönemine göre büyük artış gösterdi. 2022 yılının 1 Ocak-30 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artış kaydederek 1 milyon 112 bin 383 kişi olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya’ya gelen turist sayısı 423 bin 773 olarak kaydedilmişti. Nisan ayında ise artış 2021 yılının nisan ayına göre yüzde 286 oldu.

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“2020 VE 2021 YILI VERİLERİ KATLANDI”

Antalya’nın 2022 yılının ilk dört aylık periyodunda şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımında 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-30 Nisan arası sırasıyla 2020’de 431 bin 769 kişi, 2021’de 423 bin 773 kişi ve 2022 yılında ise 1 milyon 112 bin 383 kişi olarak gerçekleşti.

“ALMAN VE İNGİLİZ TURİSTLER İLK İKİDE”

1 Ocak-30 Nisan arası Antalya’ya en çok turist 329 bin 96 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı 150 bin 944 turistle İngiltere, sonra da 143 bin 485 turistle Rusya takip etti. Dört aylık periyotta hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İran, İsrail, Litvanya, Kazakistan ve Belçika oldu.

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