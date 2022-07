Araba almak isteyen de arabasını satmak isteyen de ÖTV'yi bekliyor! Otomobil piyasasında indirim olacak mı? Uzman isimden kritik sözler

Araç sahibi milyonlarca vatandaşın gözü, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararın ardından ÖTV düzenlemesine çevrildi. CARDATA CEO'su Hüsamettin Yalçın, ÖTV düzenlemesinin şu an için beklenmediğini vurgulayarak Ağustos ayını işaret etti. Araç satışlarında bir tıkanıklık olmadığına değinen Yalçın, çip ve ham madde krizinin ise pandeminin başlarındaki gibi olmadığını, çok hafif bir iyileşme yaşansa da sorunun devam ettiğini dile getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Cumhurbaşkanı; bundan sonra motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek. Bu bilginin ışığında ÖTV'de bir değişiklik bekliyor musunuz?

Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın, otomotiv piyasası ve ÖTV indirimiyle ilgili beklentilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bu genelgeyle ÖTV'de şu an için, altını çiziyorum, şu an için herhangi bir matrah güncellemesi olmaz. Ama ağustos ayında ne olacağını bilemeyiz. Şu an için öyle bir durum söz konusu değil.

Türkiye otomobil pazarında son 6 ayda 0 kilometrede 360 bin araç satıldı. Aylık ortalaması 60 bin araca denk geliyor. Bu yılın koşullarına göre iyi bir rakam bu. Ekonomik parametrelerin gerçekten kötü olduğu bir senede ayda 60 bin tane 0 kilometre araç satışı gayet iyi bir rakam. Geçmiş yıllara göre gerileme var ama döviz, faiz ve enflasyon üçgeni dediğimiz bir olay var. Ona rağmen 0 kilometrede ortalama 60 bin satış çok iyi.

İkinci elde ise bunun yaklaşık aylık olarak 5-6 katı gibi bir pazar söz konusu. O da yaklaşık 350 bin tekil satış, yıllık 4-4.5 milyon tekil ikinci araç satışı var.

Bir şekilde satılıyor araçlar. Şu an araç tedariğinde, araç bulunabilirliğinde önemli bir sorun var. Buna rağmen showroomlarda, bayilerde ne varsa satılıyor. Araç satışlarında bir tıkanıklık yok. ÖTV'de düzenleme olacağını sanmıyorum. Şu anki ekonomik parametrelere göre kötünün iyisini yaşıyoruz. Sektör elindeki araçları satıyor.

Hem çip hem yedek parça krizi nedeniyle otomobil fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. İkinci el otomobillerin fiyatları da çok yükseldi. Önümüzdeki süreçte sıfır ve ikinci el otomobillerde fiyatların düşeceğini düşünüyor musunuz?

Çip krizinde çok hafif bir iyileşme olmakla birlikte hala devam ediyor. Pandeminin başlarındaki gibi değil, biraz daha iyi ama sorun tamamıyla bitti diyemeyiz. Döviz, faiz, enflasyondaki yükseklik devam ettiği sürece araç fiyatları düşmez. ÖTV ve matrah güncellemesi olmadığı sürece düşmez.

ÖTV ve matrah güncellemesi, enflasyon, faiz, döviz olmak üzere 4 parametreye dikkat çeken Yalçın, şöyle konuştu:

Bu 4 maddede iyileşmeler olmadığı sürece sıfır kilometre araç fiyatları düşmez. İkinci el de sıfıra bağlı bir sektör. Sıfır pahalanınca ikinci el de otomatik olarak pahalanıyor. Uzak Doğu'da, Amerika'da, Avrupa'da ham madde üretimi pahalandı. Dolayısıyla ham madde üretimi aracın üretim maliyetlerine yansıyor.

Kişi başına düşen gelir artarsa sıfır kilometre otomobil satışları da artar ama şu an için öyle bir durum yok.

Sizce artan yakın maliyetleri araç alım satımını etkiledi mi?

Çok etkiliyor. Özellikle şu an otomobil satın alma kararı verilirken ilk 1-2 kriterden bir tanesi. Bir aracın tüm yaşamı boyunca, tüm sahiplik boyuncaki masrafları. Yedek parça, sigorta, kasko, trafik poliçesi, yakıt gibi maliyetler var. Sadece yakıt olarak düşünmemek lazım. Tüm bu masraf kalemleri olarak düşünmek lazım. Buradaki oran da çok arttı. Ama Türkiye gibi kişi başına düşen gelirin az olduğu ülkelerde, 'alalım mı almayalım mı' kararında yakıt birinci faktör.

İnsanlar yatırım amaçlı araba alıyor. Şu an sıfır veya ikinci el araç almak yatırım amaçlı bir konu."