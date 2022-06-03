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Arabası olanlar dikkat! Önemli uyarı geldi! 20 bin liraya kadar masraf çıkabilir

03.06.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibine önemli uyarı yapıldı. Havların ısınmasıyla birlikte klima kullanımı arttı. Araç sahiplerine klima bakımı yapılmadığı takdirde daha yüksek maliyetli arızalara neden olabileceği uyarısı geldi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede yükseldiği şu günlerde klima kullanımı da doğru orantılı olarak arttı. Kış boyu genel olarak kullanım dışı kalan klimalar, yaz girişinde bakım ihtiyacı oluşturdu. Konu hakkında bilirkişiler ise vatandaşları, bakım konusunda net bir dille uyarıyor. Klimaların aynı motorlar gibi yıllık bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten oto klima ustaları, küçük masraflardan kaçıldığı takdirde yüksek maliyetli arızaların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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“KLİMA BAKIMI, MOTOR BAKIMI GİBİ HER YIL PERİYODİK OLARAK YAPILMALIDIR”

Eskişehir’de sanayici olan Ali Curu, araçlarda bulunan klimaların sağlıklı çalışması için motor bakımı gibi periyodik olarak kontrol edilmesini, yağ ve gaz değişiminin yapılması gerektiğini belirtti. Klimalarda gazın ve yağın bir arada yenilendiğini böylelikle sağlıklı çalışmanın sağlandığını belirten Curu, “Klima gazı yaz aylarında araç içini soğutmak için ihtiyaç duyulan bir sistem. Yaz aylarında sıcaklığı ufak ufak hissettirmeye başladığı için yoğunluğumuz da başladı. Randevular bayağı bayağı sıkışmak üzere şu an, talep yoğunluğu ve ilgi var. Klimalı araçlarda, klima bakımının aynı motor yağı değişim bakım mantığıyla yani yılda bir periyodik olarak kontrol edilip incelenmesi ve değişmesi gerekli oluyor. Sistemin sağlığı için, klima gazının içinde klima yağı oluyor. Sistemin ve motorun yağlanması için gazla beraber yağ takviyesi değişimi de yapılıyor. Bunun klima sisteminin içindeki eski yağı gazla beraber alıp yeni yağı gazla beraber takviyesini yapıyoruz” dedi.

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“BAKIM MASRAFINDAN KAÇMAK, YÜKSEK MALİYETLİ ARIZALARA NEDEN OLABİLİR”

Bakım maliyetlerinden kaçan vatandaşları daha büyük masraflı arızaların beklediğini söyleyen Ali Curu, araç modeline göre arıza masraflarının 20 bin liraya kadar çıkabildiğini belirtti. Yüksek maliyetli arızalardan kaçınmak için düzenli bakımı öneren Curu, şu ifadeleri kullandı:

“Yağsız kalan sistemlerde kompresör arızası, klima yağı radyatörü tıkanıklığı gibi arızalar oluşabiliyor. O yüzden yılda bir klima gazının yetkili servislerde değiştirilmesini öneriyoruz. Klima sisteminin yılda bir değişmediğini var sayarsak sistem kompresörü arıza yapabilir, soğutmamaya yol açabilir, pislikten dolayı klima radyatörü tıkanabilir bu da soğutmamaya yol açabilir. Sistem her hâlükârda arıza yapmaya müsait pozisyon almış oluyor. Klima gazının çoğu araçta standart uygulanan 550 gram gaz kapasitesi, hacmi oluyor. Biz 550 grama kadar uygulanan gazları 350-400 lira civarı fiyattan başlatıyoruz. Gaz kapasitesi hacmi büyüdükçe fiyat artışı oluyor. Klima kompresörünün şu anki fiyatı 5 bin, 5 bin 500 lira civarında başlıyor. Bu fiyat 10 bin, 20 bin liraya kadar gidebiliyor. Yani 350 ile 400 lira gibi küçük bir rakamdan kaçındığımız takdirde ilerde 5 ile 6 bin lira kadar ağır bir masrafa yol açabilir. O yüzden biz kullanıcılara yılda bir gazı yetkili servislerden yeniletmesini öneriyoruz.” (İHA)

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