FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç alım satımında yeni dönem olan TaşıtTakas Sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Araç alım satımında yeni dönem olan TaşıtTakas Sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol: - "TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak" - "Takasbank, tüm geliştirme süreçlerini tamamladı ve hizmet vermeye hazır"

İSTANBUL (AA) - Takasbank, 3 Şubat 2020 itibarıyla "TaşıtTakas Sistemi"ni uygulamaya alacak.

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, "TaşıtTakas Sistemi" ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş anlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank'ın sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak. Takasbank, tüm geliştirme süreçlerini tamamladı ve hizmet vermeye hazır. Günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu."

Elibol, TaşıtTakas Sistemi'ne www.tasittakas.com.tr üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla erişim sağlanabileceğini aktararak, kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını bildirdi.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ'nin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Ekonomimizin önemli finansal altyapı kuruluşu olan Takasbank'ın yeni hizmetinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
İşte 2020 yılı enflasyon tahminiİşte 2020 yılı enflasyon tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Takasbank, TaşıtTakas Sistemi,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Başvuru ücretine 20 euro zam

Başvuru ücretine 20 euro zam

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ ve Malatya’daki madenciler ruhsat ödemelerinin ertelenmesini istedi

Elazığ ve Malatya’daki madenciler ruhsat ödemelerinin ertelenmesini istedi

Ekonominin ‘en’leri belli oldu 

Ekonominin ‘en’leri belli oldu 

Üç ekonomistten güçlü büyüme tahmini geldi

Üç ekonomistten güçlü büyüme tahmini geldi

Murat Ülker, yönetim kurulu başkanlığını yeğeni Ali Ülker'e devretti

Yıldız Holding'de, üst düzey görev değişimi

SunExpress’in yeni CEO’su Max Kownatzki oldu

SunExpress’in yeni CEO’su Max Kownatzki oldu

2019’da toplam kartlı ödemeler 1 trilyon liraya yaklaştı

2019’da toplam kartlı ödemeler 1 trilyon liraya yaklaştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.