Araç alım satımında yeni dönem olan TaşıtTakas Sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

İSTANBUL (AA) - Takasbank, 3 Şubat 2020 itibarıyla "TaşıtTakas Sistemi"ni uygulamaya alacak.

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, "TaşıtTakas Sistemi" ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş anlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank'ın sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak. Takasbank, tüm geliştirme süreçlerini tamamladı ve hizmet vermeye hazır. Günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu."