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Araç alım satımında yeni dönem! Taşıt Takas Sistemi 3 Şubat uygulanmaya başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Takasbank 3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla “Taşıt Takas Sistemi”ni uygulamaya alıyor. Kurulan sistem taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 TL’lik işlem ücretiyle transfer imkanı sağlayacak.

Araç alım satımında yeni dönem! Taşıt Takas Sistemi 3 Şubat uygulanmaya başlıyor

Takasbank tarafından geliştirilen “Taşıt Takas Sistemi” ile birlikte, noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eşzamanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Konuya ilişkin olarak Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, “Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank’ın, sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği “Taşıt Takas Sistemi” ile birlikte, noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını, ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesinin sağlanacağını” belirtti.

TRANSFER ÜCRETİ 15 TL

Elibol ayrıca, “Takasbank’ın, tüm geliştirme süreçlerini tamamladığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu, günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde Taşıt Takas Sistemi’nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetlerinin minimum seviyede tutulduğunu, TaşıtTakas Sistemi’ne web sitesi (www.tasittakas.com.tr) ve mobil uygulamalar (İOS ve Andorid) üzerinden erişimin sağlanabileceğini ve kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 TL gibi oldukça düşük maliyetli ve hızlı transfer imkanı sağlayacağını” ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
TaşıtTakas Sistemi, Noter,

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