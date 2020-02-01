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Araç muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

TÜVTÜRK tarafından, ücretsiz olarak alınabilen araç muayene randevusu için telefonla veya bazı internet siteleri aracılığıyla ücret talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi - Araç sahiplerinin muayene öncesinde araca ait MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulaması yapması gerekiyor - Aydınlatma, lastik, fren gibi aksamlar, sürekli kullanılan ve zaman içinde yıpranabilen aksamların, araç muayenesi sırasında o anlık kontrolleri gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK’ten edindiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki araç sahiplerinin, araç muayene hizmeti ile ilgili dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

Buna göre, bir kişi bir ay içerisinde ruhsat sahibi olmadığı sadece bir şahıs bir de şirket aracı getirebilirken, daha fazla araç için vekaletname isteniyor. Ruhsat sahibi araç getirilmesi ile ilgili ise herhangi bir sınırlandırma bulunmuyor.

- Aracı ait borç muayeneye engel

Muayene hizmeti öncesi MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulamaları yapılması gerekiyor. Sorgulama sonucu borç olması durumunda muayene işlemleri yapılmıyor. Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa araç muayenede "ağır kusurlu" olarak değerlendiriliyor.

Araçta cam filmi olmasının aracın muayeneden geçmesine engel olup olmadığı da sürücülerin merak ettikleri konulardan biri olarak öne çıkıyor. Periyodik muayenelerde cam filmi "hafif kusur" olarak değerlendirilirken, hafif kusurlu araçlar başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneden geçiyor. Ancak hafif kusurların da daha sonra giderilmesi bekleniyor.

- TŞOF'un bastığı plakalar standart plaka olarak kabul ediliyor

Verilen bilgilere göre, plaka konusunda ise yasalar gereği Türkiye'de araç plakası basımında tek yetkili kurum, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) bu yetki ile bastığı plakalar standart plaka olarak kabul ediliyor.

Mühürlü ve hologramlı olsa bile yetkili kurum tarafından basıldıktan sonra, plakanın folyo veya camla kapatılması, plaka üzerinde karakterlerin bulunduğu alana çivi ve vida takılarak plakanın okunmasını engelleyen müdahalelerde bulunulması, ağır kusur olarak değerlendirilirken, bu araçlar muayeneden geçemiyor.

Ayrıca ön camda bulunan ve sürücünün görüş alanı içinde görüşü engelleyecek derecedeki büyük çatlak, kırık, ağır hasarlar ağır kusur olarak tanımlanıyor.

- Yıpranan aksamların araç muayenesi sırasında o anlık kontrolleri gerçekleştiriliyor

Aydınlatma, lastik, fren gibi aksamlar, sürekli kullanılan ve zaman içinde yıpranabilen aksamların, araç muayenesi sırasında o anlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Zaman içinde bu aksamlarda gerçekleşen yıpranmalar, aracın muayeneden kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle araç sahiplerine, hem trafikte kendi güvenlikleri hem de diğer araçların güvenliği için araçlarındaki aksamları sürekli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kusurlar tablosu belirli dönemlerde güncelleniyor. Bu sebeple bir önceki muayenede araçta kusur karşılığı olmayan durumlar sonraki sene kusur olarak görülebiliyor.

- LPG'li araçlar için özel durumlar

LPG'li bir aracın muayenesi durumunda Gaz Sızdırmazlık Raporu talep edilmiyor. LPG/CNG yeni takıldığı zaman Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ile Tadilat Projesi ve hesapları talep ediliyor. LPG/CNG'li bir aracın "Yakıt/gaz deposu, ömrü ile ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşmış" veya "Sıvı Gaz Sistemi Onaysız" kusuru almış ise muayene tekrarına Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ile gelmesi zorunlu kılınıyor.

Araçta yapılan değişiklikler Araç İmal Tadil Montaj Yönetmeliği (AİTM) kapsamında bir tadilatsa buna uygun olarak tadilatının yapılması gerekiyor. TSE onaylı geçerli bir tadilat projesi ile gelmeyen araçların muayenesi ağır kusurla sonuçlanıyor.

- Araç muayene randevuları ücretsiz

Öte yandan, son günlerde araç muayene randevu bedeli isteyen sitelere ve çağrı merkezlerine yönelik ise bu tür eylemlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken, randevu alırken araç sahiplerinin ruhsatı da yanında bulundurması gerektiği ifade ediliyor.

Araç muayenesi ile ilgili randevular TÜVTÜRK’ün 0850 222 88 88 numaralı Çağrı Merkezi'nden ve "www.tuvturk.com.tr" internet sitesinden ücretsiz olarak alınıyor.

Ayrıca TÜVTÜRK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olarak, araç muayene hizmeti randevuları www.tuvturk.com.tr internet adresimiz ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verilmektedir." denildi.

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araba, araç muayene, muayene, otomobil, tüvtürk,

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