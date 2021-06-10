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Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 1000 TL'lik bedel 75 TL'ye düştü

10.06.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürürlüğe konulan düzenlemenin ardından araç muayenesinde gecikilen her ay için bedelin yüzde 5’i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranına göre tekrardan belirlenecek. Böylece 5 sene araç muayenesine gitmeyen bir ticari araç bin 62,71 Türk lirası yerine 74,68 Türk lirası gecikme bedeli ödemiş olacak.

Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 1000 TL'lik bedel 75 TL'ye düştü

Resmî Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren yeni düzenleme ile gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedelinin, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında tekrardan belirlenmesi kararlaştırıldı.

TÜVTÜRK’ün yaptığı açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş zamanına göre değişebilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte, araç muayenesini 1 sene geciktiren otomobil sahibi, 205.08 Türk lirası gecikme cezası yerine yaklaşık 14.36 Türk lirası ödemiş olacak. 5 sene muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli de bin 62.71 Türk lirası yerine 74.68 Türk lirası olacak.

31 Aralık 2021 tarihine dek geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu vurgulayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için ise bir sınır olmadığını aktardı. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 ya da 10 senedir muayeneye gelmeyen araçlar da yararlanabiliyor.

Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 1000 TL'lik bedel 75 TL'ye düştüü

Ayrıca, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi adına araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), otoyol geçiş borcu ya da trafik para cezası da olmaması gerekir.

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Tüvtürk
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