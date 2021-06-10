Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 1000 TL'lik bedel 75 TL'ye düştü

Resmî Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren yeni düzenleme ile gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedelinin, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında tekrardan belirlenmesi kararlaştırıldı.

TÜVTÜRK’ün yaptığı açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş zamanına göre değişebilecek.

Yeni düzenleme ile birlikte, araç muayenesini 1 sene geciktiren otomobil sahibi, 205.08 Türk lirası gecikme cezası yerine yaklaşık 14.36 Türk lirası ödemiş olacak. 5 sene muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli de bin 62.71 Türk lirası yerine 74.68 Türk lirası olacak.

31 Aralık 2021 tarihine dek geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu vurgulayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için ise bir sınır olmadığını aktardı. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 ya da 10 senedir muayeneye gelmeyen araçlar da yararlanabiliyor.