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Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor

19.11.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatlarına bir zam daha geliyor. Sektördeki kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, cuma gününden geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam bekleniyor. LPG tarafında ise 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu, fakat bu zammı Pazartesi gününe kalabileceği de belirtildi.

Araç sahipleri dikkat! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında dolar/TL kurundaki yükselişten kaynaklı yeni zam yapılması gündeme geldi.

Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorine 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yeni zam geleceği belirtildi.

Bloomberg HT'ye konuşan sektör kaynakları benzine 20 Kasım Cumartesi'den geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş zam yapılacağını belirtti.

Motorinde ise 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapılacak.

LPG'YE DE ZAM BEKLENTİSİ

LPG tarafında ise 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu, fakat bu zammı Pazartesi gününe kalabileceği de belirtildi.

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