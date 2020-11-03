Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin

TÜVTÜRK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurumun adını kullanarak kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla, "muayene randevusu ücret bedeli" adı altında araç sahiplerini dolandıran şebekeye karşı geçen günlerde bir operasyon düzenlendiği ve İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 24 kişinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu başarılı operasyonun düzenlenmesini sağlayan İçişleri Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ve operasyona katılan emniyet güçlerimiz ile diğer kamu görevlilerine en derin teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

'KURUMUMUZ YASAL MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR'

Zaman zaman farklı kişi ve kurumların kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bu kişi veya kurumlar, emniyet güçlerimiz tarafından ivedilikle tespit edilmekte ve gereken yaptırımla karşılaşmaktadırlar. Kurumumuz, TÜVTÜRK ismini kullanarak ve/veya 'araç muayenesi, araç muayene randevusu' gibi ifadelere yer veren ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.