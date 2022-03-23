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Araç sahiplerine önemli uyarı: Ücret ödemeyin

23.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sahibine önemli uyarı geldi. TÜVTÜRK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan, TÜVTÜRK araç muayene randevularının ücretsiz olduğunu belirterek araç sahipleri ücret ödememeleri konusunda uyardı.

Araç sahiplerine önemli uyarı: Ücret ödemeyin

TÜVTÜRK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan, TÜVTÜRK araç muayene randevularının ücretsiz olduğunu belirterek, “TÜVTÜRK olarak hiçbir şekilde araç muayene randevusunu ücretle vermiyoruz. Araç muayene randevusu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler.” dedi. Son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan araç muayene randevu hizmeti için ücret talep edilmesi, bazı vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

Koray Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK adına açılan korsan siteler ve çağrı merkezlerinden doğan tüketici mağduriyetine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Araç muayene randevularının ücretsiz olduğunu belirten Özcan, "TÜVTÜRK olarak hiçbir şekilde araç muayene randevusunu ücretle vermiyoruz. Araç muayene randevusu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler." ifadelerini kullandı.

Randevunun farklı yollarla kolaylıkla alınabildiğine dikkati çeken Özcan, "Öncelikle bizim resmi internet sitemiz var, 'www.tuvturk.com.tr/'... Buradan vatandaşlar ücretsiz ve çok kolay bir şekilde randevu alabilirler. '0850 222 88 88' de bizim çağrı merkezimiz. Buradan da yine aynı şekilde çok kolay bir şekilde alabilirler. E-devlet'te de 'araçlarım' hizmeti sekmesi var. Bu bölümden de çok kolay bir şekilde hem araç muayenesine dair çeşitli araçların bilgilerini görebilirler hem de randevularını alabilirler. Bu hizmeti şu ana kadar 2 milyon kişi kullandı." diye konuştu.

"KONUYLA İLGİLİ YASAL GİRİŞİMLERDE BULUNUYORUZ"

Sahte randevu sitelerinin önüne geçmek alınan tedbirlere değinen Özcan, şunları kaydetti:

"Öncelikle tabii ki yasal yollar var. Bütün bu konuyla ilgili yasal girişimlerde bulunuyoruz ve şunu ifade etmeliyim ki bu konuda hüküm giyip şu anda hapis yatmakta olan kişiler var. Onun dışında ilanlar veriyoruz, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. SMS'ler atıyoruz, randevuların ücretsiz olduğunu söylüyoruz. Internet sitemizde de bu yazıyor. Zaman zaman röportajlar veriyoruz ve tüm bu çalışmalarla vatandaşlarımızın bilgilendirmeye çalışıyoruz."

"İNTERNET ARAMASINDA EN ÜSTTE REKLAM VERMİŞ OLAN KORSAN SİTE GÖRÜLÜYOR"

Koray Özcan, randevu alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi verdi.

İnternetten araç muayene randevusu araması yapıldığında en üstte reklam vermiş olan korsan sitenin görüldüğünü bildiren Özcan, "Oradan bir şekilde ücret ödeyerek randevu alıyor vatandaşlarımız. Bir de bazı telefon numaraları var. O telefonları aradığınızda ilk başta anlamıyorsunuz ama daha sonra bir bakıyorsunuz acayip bir fatura gelmiş. O nedenle internet adresimiz, çağrı merkezimiz ve e-devletten randevu almaya dikkat etsin vatandaşlarımız. Bakanlığımız çok mücadele ediyor. Biz de çok çaba gösteriyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili bilgi sahibi olması çok önemli." dedi.

"SİZDEN PARA İSTENİYORSA SAHTE SİTEDİR"

Özcan, korsan sitelerin ortak özelliklerinden birinin arama motorlarında en yukarıda çıkmaları olduğunu aktararak, "Siteye giriyorsunuz, araç muayene fotoğrafları var. Vatandaşlarımız da orijinal siteyi bilmedikleri için onun doğru olduğunu zannediyorlar. En kritik nokta şu, sizden para isteniyorsa sahte sitedir. Bu kadar basit. Bizim bu konudaki yasal mücadelemizde gerçekten çok çaba sarf edildi. 25 site kapatıldı şu ana kadar. Biz fark ettikçe tekrardan dava açıyoruz. Tekrardan kapattırmaya uğraşıyoruz ama tekrar açılıyor. O nedenle vatandaşlarımızın konuda bilgi sahibi olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"RANDEVU BİLGİLERİNİ E-MAİL VE SMS İLE İLETİYORUZ"

Kendilerinden alınan randevu bilgilerinin e-mail ve SMS ile randevu sahiplerine gönderildiğini ifade eden Özcan, randevu saatinden 15 dakika önce istasyona gelerek sıramatikten bilet alınabileceğini ve bu süreçlerin de uygulama mağazalarındaki TÜVTÜRK uygulamasından takip edilebileceğini bildirdi.

Özcan, araç muayene istasyonlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu anımsatarak, Bakanlığın da sahte randevu sistemleri hakkında çok ciddi mücadele ettiğini ve bu konuda kendilerine çok büyük destek verdiğini vurguladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de korsan sitelerden doğan tüketici mağduriyeti konusunda çaba gösterdiğini dile getiren Özcan, "Mahkemelerde de bu konuyu çok rahat anlatabildik. Bu nedenle bütün makamlara bu vesileyle teşekkür etmek istiyoruz." diye konuştu.

"NİSAN AYI SAKİN GEÇECEĞİ İÇİN DAHA RAHAT RANDEVU ALINABİLİR"

Koray Özcan ayrıca nisan ayında muayene istasyonlarının çok sakin geçmesini beklediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü 2 sene önce salgından dolayı Bakanlığımız vatandaşlarımızın kolaylığı için 3 aylık süre uzatma imkanı tanımıştı. Bundan birçok vatandaş yararlandı. Nisan ve mayıs ayındaki muayeneler haziran, temmuz hatta ağustos ayına sarktı. Bu nedenle temmuz ve ağustos ayının daha yoğun, nisan ve mayıs aylarının ise daha sakin olmasını bekliyoruz. Bu nedenle de özellikle nisan ayı tercih edilirse o tarihteki randevu tarihlerini eski haline getirmiş olurlar ve randevuda da muayenede de çok daha rahat ederler diye düşünüyorum." (AA)

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