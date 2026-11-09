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Araç sahiplerini ilgilendiriyor: İşte yeni tarife! '6 kat fark'

Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu. Peki, hangi ilde hangi sürücü ne kadar sigorta ödeyecek? Sigortacılık Eğitmeni Enver Şişeci "Trafik sigortasında artık sadece aracınız değil sizin hasarsızlık ve iyi sürücü olma geçmişiniz de doğrudan etkiliyor" dedi.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: İşte yeni tarife! '6 kat fark'
Hande Dağ

Kasım ayında geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu. Trafikte her sürücünün ödediği sigorta primi aynı değil. Primler hasar geçmişine göre değişirken en hasarsız sürücü ile riskli sürücüler arasındaki fark 6 kata çıktı. Peki, kim hangi şehirde ne kadar sigorta ödeyecek? İşte yeni tarife...

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: İşte yeni tarife! 6 kat fark 1

"HASARSIZLIK VE İYİ SÜRÜCÜ OLMA GEÇMİŞİNİZ DE DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan Sigortacılık Eğitmeni Enver Şişeci "Trafik sigortasında artık sadece aracınız değil sizin hasarsızlık ve iyi sürücü olma geçmişiniz de doğrudan etkiliyor" dedi.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: İşte yeni tarife! 6 kat fark 2

ŞEHRE VE HASAR GEÇMİŞİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi açıklandı. Şişeci "Çok yüksek bir prim artışı oldu. Yaklaşık 6 kat farktan söz edebiliriz" ifadelerini kullandı. Sigorta primi sürücünün yaşadığı şehre ve hasar geçmişine göre değişecek. Şişeci "İstanbul'daki bir sürücü ile Sivas'taki bir sürücünün şüphesiz trafik sigortası primleri farklı çıkacaktır. Trafikte artık iyi sürücü olmak, güvenli sürücü olmak sadece can güvenliğimizi değil sigortaya ödeyeceğimiz primi de doğrudan etkiliyor" şeklinde konuştu.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: İşte yeni tarife! 6 kat fark 3

60 BİN TL'YE DAYANDI

En yüksek risk grubundaki sürücüler için rakamlar 60.000 liraya dayandı. Şişeci "Örneğin İstanbul için 59.678 TL'lik bir sigorta priminden bahsedeceğiz" ifadelerini kullandı. İstanbul'un ardından Ankara'da ise tavan priminin 57.989 liraya yükseldiği aktarıldı.

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: İşte yeni tarife! 6 kat fark 4

İlk kez araç sahibi olacaklar için de yeni belirlenen primlere göre 4. basamaktan sigorta yaptırıldığında ödenecek tarife de sil baştan değişti. Şişeci "Bunun da primi 19.893 lira olarak belirlendi" dedi.

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