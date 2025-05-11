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Araç sahiplerinin merak ettiği dava! Ek MTV’ye itiraz etti, haciz şoku yaşadı…

Deprem harcamaları nedeniyle araç sahiplerinden 2023 yılında tahsil edilen ek MTV hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ek MTV’ye vatandaşın hakkını korumak için açılan itiraz davasında, davacı Danıştay emekli Onursal Üyesi Yüksek Hakim Tacettin Şimşek, icralık oldu. Öte yandan alınan kararın bu tür davaların da önünü kapadığı şeklinde yorumlar yapıldı.

Araç sahiplerinin merak ettiği dava! Ek MTV’ye itiraz etti, haciz şoku yaşadı…
Taner Şahin

Otomobil sahiplerinin merak ettiği haber geldi. İktidarın deprem harcamaları nedeniyle 2023 yılında koyduğu ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) dava açan Danıştay Emekli Onursal Üyesi Yüksek Hakim Tacettin Şimşek’e haciz geldi. Hakim Şimşek, ek MTV’nin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ DE REDDETMİŞTİ

Mahkemenin davayı reddetmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın davayı kaybeden Şimşek’e hiçbir bildirim yapmadan direkt icra takibi başlatması şaşkınlık yarattı. Şimşek’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, ‘hukuk dışı’ olarak tanımladığı icranın, bu tür iptal davası açan ve açacak olan vatandaşlara gözdağı niteliği taşıdığını söyledi. Ek MTV uygulamasına muhalefet partisi de itiraz etmişti. Anayasa Mahkemesi ek MTV’nin iptali için muhalefetin yaptığı başvuruyu reddetti.

“BU TÜR DAVA AÇACAKLARA GÖZDAĞI”

Bu kararın ardından Şimşek’in davasını önce idare mahkemesi daha sonra da istinaf mahkemesi reddetti. Bunun üzerine Şimşek, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götürdü. Şimşek, AİHM kararını beklerken Hazine ve Maliye Bakanlığı hiçbir bildirim yapmadan hakkında icra takibi başlattı. Avukat Ali Erdem Gündoğan, icra takibinin geri çekilmesi ve öncelikle vekalet ücretinin nereye ve hangi hesaba ödeneceğinin bildirilmesi gerektiğini belirtirken, “Bu icra gösteriyor ki, Hazine ve Maliye Bakanlığı hukuka aykırı davranarak bu tür dava açacaklara gözdağı vermeye çalışıyor” diye konuştu.

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“BU, BİR CEZALANDIRMA YÖNTEMİ”

İcra kararını yorumlayan Şimşek’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Şimşek davayı kazanmış olsaydı, Maliyeyi doğrudan icraya veremeyecek, önce idareye hesap numarası ve talep dilekçesi ile başvuru yapması gerekecekti. Başvurunun ardından bir ay içinde ödeme yapılmazsa icraya ancak o zaman koyabilecekti. Aynı kural Maliye için de geçerli. Bu nedenle yapılan işlem açıkça idare hukukuna aykırıdır. Tacettin Şimşek, bu davayı açtığı için cezalandırılmak isteniyor” dedi. (Kaynak: Sözcü)

Hissenet
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MTV MTV zam oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi
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