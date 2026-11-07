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Araç satışında yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Noter' oyunu ortaya çıktı

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Dolandırıcıların oyunları bitmek bilmiyor. Bu kez Aksaray'da aracını satmak için ilan veren kaporta ustası telefonla dolandırılıyordu. Son anda olayı fark eden usta, vatandaşları uyardı.

Araç alım satımında dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Aksaray'da aracını internet üzerinden satışa çıkaran 27 yaşındaki kaportacı Emre Yüce, kendisini alıcı ve noter olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istendi. Kapora göndermek bahanesiyle hesaplarında 20 bin lira bulunmasını isteyen şahısların oyunu, Yüce'nin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan Yüce, araç alım satımı yapacak vatandaşları uyardı.

Araç satışında yeni dolandırıcılık yöntemi! Noter oyunu ortaya çıktı 1

NOTERE GEÇECEĞİNİ SÖYLEDİ

Edinilen bilgiye göre, Aksaray oto sanayiinde kaportacılık yapan Emre Yüce (27), bindiği aracını satmak için bir araç alım satım uygulamasına fotoğraf ve bilgilerini yazdı. Araç satışının yayına verilmesinden kısa bir süre sonra telefonu çalan Yüce, aramayı cevapladığında araca müşteri olduğunu anladı. Kendisini Kenan ismiyle tanıtan dolandırıcı, aracı almak istediğini ve bunun için de kapora göndermek istediğini belirterek, notere geçince arayacağını söyleyerek aramayı sonlandırdı.
Araç satışında yeni dolandırıcılık yöntemi! Noter oyunu ortaya çıktı 2

HESAPTA '20 BİN TL' DETAYI

Birkaç saat sonra yeniden araç satıcısını arayan dolandırıcı, notere geldiğini ve güveli kapora göndermek istediğini belirterek telefonu bir başkasına verdi. Bu kez telefonu alan şahıs ise kendisini noter olarak tanıtarak alıcı ve satıcı iki tarafla da konuşmaya başladı. Her iki tarafın da kapora gönderimi için hesaplarında 20 bin lira olması gerektiğini belirten dolandırıcı noter, telefonla araç sahibini yönlendirerek dolandırmak istedi. Bir süre yapılan konuşmalardan şahısların dolandırıcı olduğunu fark eden Yüce, şahıslarla yaptığı tüm görüşmeyi anbean bir başka telefonun kamerasıyla kayıt altına aldı.

Durumun fark edildiğini anlayan dolandırıcı sahte noter, "uğraştırmayın" beni diyerek şahıslara sitem de etti.

Araç satışında yeni dolandırıcılık yöntemi! Noter oyunu ortaya çıktı 3

VATANDAŞLARI UAYRDI: 'SAKIN TELEFONDAN SATIŞ İŞİNE GİRMEYİN'

Yaşanan olayı anlatan kaportacı Emre Yüce, "Aracı ilana koydum satış için. Hemen aradılar ve ilgilendiklerini söylediler. Kapora vermek istediklerini söylediler. Noter huzurunda kapora göndereceğini söyledi. Notere geldiğini iddia eden şahıs bir başka şahsa telefonu verdi. İkinci şahıs da kendisini İzmir’de noter olduğunu söyleyerek hesabı paylaşacağını belirtip kaporanın güvenli bir şekilde gönderiminin sağlanacağını söyledi. Bu sırada biz tabi durumu anladık. Bu noter hesabına hem benim, hem de alıcı şahsın para atacağını ve sonra o paranın benim hesabıma geçeceğini söyledi. Biz tabii inanmadık ama vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Alıcı ile mutlaka yüz yüze görüşün. Vatandaşlarımızın gerçek noter huzurunda satışlarını yapmalarını öneririm. Siz siz olun, kesinlikle telefondan satış işine girmeyin" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç dolandırıcı yöntem
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