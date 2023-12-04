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ARALIK 2023 AYI EVDE BAKIM MAAŞI: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorgulama ekranı

04.12.2023 15:05 | Son Güncelleme:
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Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar Aralık ayında hız kazandı. Bilindiği üzere Temmuz ayında yapılan zamla yaşlı, engelliler için destek ödemesi tutarı 5 bin 98 lira olmuştu. Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara ödenen tutar aylık 1.875 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olan kişilere 2.811 TL'ye yükselmişti. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 2023 Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili detaylar...

ARALIK 2023 AYI EVDE BAKIM MAAŞI: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında araştırılıyor. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellinin vasisi ya da bakımını yürüten kişi ya da ailesine yapılıyor. Aralık ayı 2023 evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, BAKIYE yazıp, 4747’e SMS göndererek bakiye takibi yapabiliyorlar. İşte detaylar...

evde bakım maaşı

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Aralık ayı ödemelerine ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı alan kişiler, sorgulama işlemi için cep telefonlarının SMS (Kısa mesaj) özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla aylık alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747 numarasına kısa mesaj göndererek bakiye takibi yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilir.

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