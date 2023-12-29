Aralık ayı 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarında

2023 Aralık ayı TÜİK enflasyon oranı açıklaması memur maaşı ve emekli zammı için heyecanla bekleniyor. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. Kesin rakamlar ise 2024 Ocak ayının ilk haftasında belli olacak. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. Öğretmen, avukat, polis, hemşire, memur gibi çalışanların da gözü kulağı bu açıklamada olacak. İşte,2023 Aralık ayı TÜİK enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih...

2023 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti.

Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00 – 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış beklenirken memur ve emeklileri için yüzde 50 civarında bir artış yapılacağı öngörülüyor.

En düşük emekli devlet memuru maaşı ise 9.876 TL'den 14.814 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 50'lik artış yapılması halinde şu an 22.000 TL olan en düşük devlet memuru maaşı 33.000 TL olacak.

2023 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamları Aralık ayının ilk haftası TÜİK tarafından yayımlandı.

Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.

Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu.







