ARALIK AYI 2023 KİRA ARTIŞ ORANI! TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne oldu?

Kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon oranı nedeniyle merak konusu oldu. Yayımlanan verilere göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 601,98 olarak gerçekleşti. Aralık ayı 2023 kira artış oranı internette araştırılıyor. İşte TÜİK'ten yapılan açıklama ve Aralık ayı kira artış oranı...
Konutlarda kira artış oranı pandemi döneminde alınan karar doğrultusunda yüzde 25 ile sınırlandırılıyor. Pandemi döneminde konut fiyatları ve ev kiralarında yaşanan rekor artış nedeniyle hatırlanacağı üzere yeni yasal düzenlemeye gidilmişti. Alınan karar kapsamında konutlarda zam oranı yüzde 25 ile sınırlandırılırken bu süre alınan ikinci karar kapsamında 2024 senesinin Temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda Aralık ayında da ev sahipleri enflasyon rakamlarından bağımsız olarak kiracılarına en fazla yüzde 25 oranında zam yapabilecekler.
Kasım ayı enflasyon oranı sonrası iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu.
Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;
"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."
Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
Enflasyon oranı ile ilgili açıklama bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) saat 10.00'da yapıldı.
Kasımda aylık enflasyon yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 olarak açıklandı.
Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.