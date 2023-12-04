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ARALIK AYI 2023 KİRA ARTIŞ ORANI! TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne oldu?

03.12.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Kira artış oranı TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası merak konusu oldu. Yüzde 25 kira sınırlaması da Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Bahsi geçen rakamlar kira kontratı dolan kiracıları ve ev sahipleri için büyük önem arz ediyor. Peki, TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne oldu, yüzde kaç? İşte 2023 Aralık ayı Kira artış oranı...

ARALIK AYI 2023 KİRA ARTIŞ ORANI! TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne oldu?

Kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon oranı nedeniyle merak konusu oldu. Yayımlanan verilere göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3.28 artarken yıllık enflasyon yüzde 601,98 olarak gerçekleşti. Aralık ayı 2023 kira artış oranı internette araştırılıyor. İşte TÜİK'ten yapılan açıklama ve Aralık ayı kira artış oranı...

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KONUTLARDA ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

Konutlarda kira artış oranı pandemi döneminde alınan karar doğrultusunda yüzde 25 ile sınırlandırılıyor. Pandemi döneminde konut fiyatları ve ev kiralarında yaşanan rekor artış nedeniyle hatırlanacağı üzere yeni yasal düzenlemeye gidilmişti. Alınan karar kapsamında konutlarda zam oranı yüzde 25 ile sınırlandırılırken bu süre alınan ikinci karar kapsamında 2024 senesinin Temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda Aralık ayında da ev sahipleri enflasyon rakamlarından bağımsız olarak kiracılarına en fazla yüzde 25 oranında zam yapabilecekler.

İŞ YERİ KİRALARINDA UYGULANABİLECEK TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

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ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

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2023 KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Enflasyon oranı ile ilgili açıklama bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) saat 10.00'da yapıldı.

Kasımda aylık enflasyon yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 olarak açıklandı.

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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