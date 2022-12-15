Aralık ayı İLAVE TEDİYE ödemeleri YATTI MI? İLAVE TEDİYE ödemeleri ne zaman yatacak? İşte İlave tediye tarihleri!

Aralık ayı ilave tediye ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yılda 2 kez verilen tediye ödemelerinde gözler ikinci ödemelere çevrildi. Peki, İLAVE TEDİYE ödemeleri ne zaman yatacak?

ARALIK AYI İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aralık ayı ilave tediye ödemeleri henüz yatmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde bayram öncesi ödendi.

İlave tediyelerin ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek.

TEDİYE NEDİR?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.



