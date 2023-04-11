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ARNAVUTKÖY, ESENLER, BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TOKİ KURA CANLI İZLE! 11 Nisan TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kabul edilenler listesi sorgulama

11.04.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere imkan sağlayan TOKİ çekilişi yakından takip ediliyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında İstanbul kurası devam ediyor. Peki, 11 Nisan TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kabul edilenler listesi sorgulama...

ARNAVUTKÖY, ESENLER, BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TOKİ KURA CANLI İZLE! 11 Nisan TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kabul edilenler listesi sorgulama

İstanbul Avrupa Yakası'nda TOKİ tarafından yapılacak konutlar için kura çekilişleri 11 Nisan Salı günü devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında, Avrupa Yakası'nın Esenler, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konutun sahipleri de belli oluyor. İşte Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir İstanbul TOKİ kura canlı izle ekranı ve İstanbul TOKİ kabul edilenler listesi sorgulama...

ARNAVUTKÖY, ESENLER, BAŞAKŞEHİR İSTANBUL TOKİ KURA CANLI İZLE

İstanbul Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir TOKİ kura çekilişi için canlı izle ekranı araştırılıyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

11 NİSAN TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli sonuçları Avrupa Yakası'nda 19 Nisan tarihine kadar belli olmaya devam edecek. Toplamda 50 bin konut hak sahipleri ile buluşuyor.

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Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekiliyor.

İSTANBUL TOKİ KABUL EDİLENLER LİSTESİ SORGULAMA

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBUL TOKİ KABUL EDİLENLER LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ para iadesi hakkında detaylar merak ediliyor. TOKİ kuralarının tamamlanmasının ardından sosyal konutlarda hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 gün sonra 500 TL olan başvuru ücretinin iade edileceği açıklandı. TOKİ para iadesi banka şubeleri ya da ATM üzerinden alınabiliyor.

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