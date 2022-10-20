Artan akaryakıt fiyatları harekete geçirdi! Benzin fiyatı için yeni strateji açıklandı

OPEC’in petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının yankıları hala devam ediyor. ABD'de yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artış endişesi duyulan benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için 15 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı. Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında benzin fiyatları konusundaki stratejilerini kamuoyuyla paylaştı.

“BENZİN FİYATLARINDAN PUTİN SORUMLU”

Ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi, muhalifler, Biden'ı en çok enflasyon ve artan benzin fiyatları gibi ekonomik konular üzerinden eleştiriyor. Tüm dünyada artan benzin fiyatlarından Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Biden, yaz aylarından bu yana attıkları adımlar sayesinde benzin fiyatlarının galon başına 2,5 dolar kadar düşüş kaydettiğini ancak düşüşün yine de bekledikleri kadar hızlı olmadığını belirtti.

Biden, “Enerji Bakanlığı stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varil daha piyasaya sürecek, bu süreç aralık sonuna kadar devam edecek” ifadesini kullandı.

STRATEJİK REZERVLER NE KADAR DOLU?

Bağımsız analistlerin rezervlerden yapılan salımların petrol fiyatlarının düşüşünde önemli rol oynadığını onayladığını belirten Biden, stratejik petrol rezervlerinin yarısından fazlasının dolu olduğunu ve bunun acil bir durum için yeterli olduğunu aktardı.

Biden, gelecek aylarda da gerekirse benzeri adımların atılacağına işaret ederek ABD'nin petrol üretiminin kendi yönetimi döneminde arttığını ve ABD'nin şu anda ihraç ettiği petrolün ithal ettiği petrol oranından daha yüksek olduğunu vurguladı.

70 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE ALIM BAŞLAYACAK

Benzin fiyatları varil başına 70 doların altına düştüğünde de stratejik petrol rezervleri için petrol satın alacaklarını kaydeden Biden, petrol şirketlerine de benzin fiyatlarını düşürme ve petrol üretimini artırma çağrısı yaptı.

Biden, bir muhabirin, bu adımların kasım ayındaki yerel seçimler öncesi siyasi motivasyonlarla mı atıldığı yönündeki sorusu üzerine ise bu adımların daha önce de atıldığını vurguladı.



