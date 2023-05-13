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Artık lüks oldu! Rekor kuzu ciğerinde, fiyatı 300 TL'ye dayandı

13.05.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar gariban sofralarının baş tacı olan sakatat fiyatları artık lüks oldu. Kırmızı ete gelen zamların ardından sakatat grubunda da fiyatlar arttı. Rekor ise kuzu ciğerinde. Geçen sene 100- 120 TL'ye satılan kuzu ciğerin fiyatı bu sene 280-300 aralığında satılıyor.

Artık lüks oldu! Rekor kuzu ciğerinde, fiyatı 300 TL'ye dayandı

Ciğer, işkembe, kokoreç, kelle... Bir zamanlar hepsi cep dostuydu, artık tümü lüks oldu. Kırmızı ete gelen zamların ardından sakatat fiyatları da uçuşa geçti. Zamdan en çok nasibini alan ise kuzu ciğer oldu. Geçtiğimiz yıla göre fiyatı iki katından fazla çıktı ve şu an 280 TL'den satılıyor.

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DANA CİĞERİ 200 TL'DEN SATILIYOR

Bir kasap, geçen sene 70-90 TL arasında satılan dana ciğerin kilosunun bu sene 200 TL, 100- 120 TL'ye satılan kuzu ciğerin fiyatının ise bu sene 280-300 aralığında satıldığını ifade etti.

"KASAPTA FİYATLAR ARTINCA YANSITMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Show Haber'in haberine göre fiyat artışından ne müşteri ne de esnaf memnun. Ciğer dürüm porsiyon fiyatı 125 TL, işkembe-paça çorbası 120 TL oldu. Bir işletme sahibi, "Kasapta maliyet artınca biz de bunu artık yansıtmak zorunda kalıyoruz" dedi.

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sakatat

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