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ASAL Araştırma yayınladı: Gıda fiyatları vatandaşın ilk sorunu

MynetX MynetX
20.08.2024 12:05
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ASAL Araştırma Temmuz 2024'te 2 bin kişi ile Türkiye ekonomisinin en önemli sorununu bulmaya çalıştı. Yapılan ankette katılımcılar, gıda fiyatlarında artışını ekonominin en büyük sorunu olduğunu belirledi.

ASAL Araştırma yayınladı: Gıda fiyatları vatandaşın ilk sorunu

ASAL Araştırma, Türkiye'nin en büyük ekonomik sorununu bulmak için 2 bin kişi ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar en büyük ekonomik sorunu işaretleyerek anketi tamamladı.

Temmuz 2024'ü kapsayan anket çalışmasında vatandaşın en büyük sorun olarak gıda ürünlerinde fiyat artışı oldu. Yüzde 28,7'si gıda ürünlerindeki fiyat artışını en büyük sorun olarak görürken; kira ve konut fiyatlarındaki artış yüzde 16,4 ile ikinci sırada yer alırken, akar yakıt fiyatlarının yüksekliği yüzde 8,0 ile üçüncü sırada yer buldu.

Enflasyonun yüksekliği yüzde 6,3, işsizlik ise yüzde 6,2 oranıyla dikkat çeken diğer ekonomik sorunlar arasında yer aldı.

Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği yüzde 5,0, ekonomi yönetimi ise yüzde 4,5 oranında bir sorun olarak görüldü.

Gelir ve vergi adaletsizliği yüzde 4,3, her şeyin sorun olduğuna dair görüş yüzde 4.0 oranında belirtildi. Faizlerin yüksekliği yüzde 3.4, liyakatsizlik yüzde 2.6, üretimde yetersizlik yüzde 2.5 ve eğitimsizlik yüzde 2.3 oranlarında önemli sorunlar olarak sıralandı.

Diğer sorunlar arasında ahlaki değer kaybı yüzde 1,6, cari açık yüzde 0,9, kamuda israf yüzde 0,6 ve sorun olmadığını düşünenler yüzde 1,0 oranında yer aldı.
Ankete katılanların yüzde 1,0'ı fikrinin olmadığını belirtirken, diğer sorunlar yüzde 0,7 oranında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Gıda fiyatları anket
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