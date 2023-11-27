ASELS analizi: Yapay zeka iş gücü eksikliğine yanıt

Çalışma yazarları, Almanya'daki işgücü piyasasındaki açık pozisyon sayısının 2004'ten bu yana 2022'de 800.000'in üzerine çıkarak dört katına çıktığına dikkat çektiler. GenAI'nin erken benimsenmesinin bu trende karşı bir çözüm olabileceğini belirttiler: "Teknoloji, iş adımlarını kısmen otomatikleştirmenin, insanları rutin işlerden kurtarmanın ve böylece yaratıcı iş ve inovasyon için yeni alanlar açmanın potansiyeline sahiptir. Bu, aynı zamanda geçen on yıllan fazla süredeki genel olarak yavaşlayan üretkenlik büyümesini telafi edebilir," dedi Düsseldorf McKinsey ofisinde Partner olan Holger Hürtgen.

Ancak, işgücü eksikliğinin hafifletilmesinden tüm sektörlerin eşit şekilde faydalanamayacağına dikkat çekildi. Generatif yapay zekanın özellikle yüksek eğitim düzeyi gerektiren faaliyetler için umut vaat ettiği belirtildi. "Bu faaliyetler karmaşık olduğu için, optimizasyon ve otomasyondan güçlü bir şekilde faydalanabilirler." Bu nedenle, örneğin hukuk, eğitim veya fen bilimleri/matematik/bilgisayar bilimleri gibi alanlardaki faaliyetler bu tür bir yapay zekadan daha fazla fayda sağlayabilir. Bununla birlikte, inşaat veya tarım gibi fiziksel işlere pek etki etmeyeceği ifade edildi.

Çalışma aynı zamanda GenAI'nin erken benimsenmesinin makroekonomik etkilerini de hesaplıyor: 2040'a kadar Almanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) bu sayede 585 milyar Euro'ya kadar artabileceğini, bu da %13'lük bir artışa denk geldiğini öne sürüyor.

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Grafik TradingView’den

ASELS 47.80 fiyatında ilerlemektedir. Awesome Oscillator'ün 3.33 olduğunu görüyoruz, bu da pozitif bir momentumu işaret edebilir. Süpertrend al sinyalini yeniliyor.

Destek Direnç Noktaları:

Pivot Fibonacci S1 (Destek 1): 41.83

Pivot Fibonacci R1 (Direnç 1): 49.54

Pivot Camarilla S2 (Destek 2): 42.88

Pivot Camarilla R2 (Direnç 2): 52.73

Hisse fiyatı 47.8 seviyesinde ve son 1 ayda %15.63 artış göstermiş. Haftalık performans %14.46, aylık performans ise %14.19 olarak görünüyor. Hissedeki güçlü performans, genel olarak "Al" olarak değerlendirilen bir teknik derecelendirme ile uyumlu.

ASELSAN hissesi teknik analize göre güçlü bir performans sergiliyor. Osilatörlerin pozitif olması ve destek/direnç noktalarının belirgin olması fevkalade bir kademeli alışa yönlendiriyor. Risk analizi ve kademeleri haftalık doldurmak akıllıca olabilir.

Sonuç itibariyle, Almanya, Avrupa veya hatta küresel düzeyde bir yapay zeka liderliği almak için sağlam bir temele sahip. "Avrupa'nın, GenAI'nin dönüştürücü gücünü birlikte şekillendirmek ve ABD ve Çin'e bağlantıyı kaybetmemek için pan-Avrupa bir ağda yerel öncülerine ihtiyacı var," görüşü savunuluyor.





