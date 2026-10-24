ASELSAN'dan 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN uluslararası bir müşterisi ile Radar, İHA Karşı Tedbir, Komuta ve Kontrol Sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 442,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır