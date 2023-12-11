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ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI 2024: Ocak zammı için ikinci asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Işıkhan açıkladı!

11.12.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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İkinci asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın açıklaması ile netleşti. Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi." ifadelerini kullandı. Peki, ikinci asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI 2024: Ocak zammı için ikinci asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Işıkhan açıkladı!

İkinci asgari ücret toplantısının tarihi belli oldu. Asgari ücret şu an, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor. Bugün yapılan görüşmenin ardından ikinci toplantı tarihi belli oldu. İşte 2. asgari ücret toplantısının tarihi...

2. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret için gerçekleştirilecek 2. toplantının tarihi netleşti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı için, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi.18 Aralık Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek" ifadelerini kullanarak tarihi duyurdu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret gerçekleştirilen toplantıların ardından belli olacak ve 31 Aralık tarihinden önce açıklanacak.

ENFLASYON VERİLERİ DİKKATE ALINACAK

TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verisine göre 5 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 33,36 olmuş durumda. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak duyururken, 6 aylık enflasyonun yüzde 38 seviyelerinde gelebileceği hesaplandı. Buna göre yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası enflasyon tahmini ile uyumlu bir şekilde gerçekeleşeceği de neredeyse kesinleşmiş oldu.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAM SENARYOLARI...

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

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