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Asgari ücret 2023 NET BRÜT kaç TL olacak? Yeni ASGARİ ÜCRET ZAMMI belli oldu mu? 8.500 TL ve 13 bin TL rakamları gündemde!

07.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın büyük bir heyecanla beklediği asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları yakından ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugünkü ilk toplantı ile başlamış olacak. Peki, Asgari ücret 2023 net brüt kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? 8.500 TL ve 13 bin TL rakamları gündemde! İşte konu hakkında tüm detaylar...

Asgari ücret 2023 NET BRÜT kaç TL olacak? Yeni ASGARİ ÜCRET ZAMMI belli oldu mu? 8.500 TL ve 13 bin TL rakamları gündemde!

Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin kaç TL olacağı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mesaisi bugünkü ilk toplantı ile başlıyor. Sendikalar müzakerelere 10-13 bin TL ile başlamayı planlıyor. İşveren kesimi ise refah payı ile beraber yeni asgari ücret için 8 bin - 8 bin 500 TL önerisini gündeme getirecekler. Peki, yeni asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRET 2023 NET BRÜT KAÇ TL OLACAK?

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.

Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

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**8.500 TL VE 13 BİN TL RAKAMLARI GÜNDEMDE!

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Sendikalar asgari ücret pazarlığına 10-13 bin TL ile başlamayı planlıyor. İşveren dünyasında ise refah payını da kapsayan artışla asgari ücretin 8 bin -8 bin 500 TL olarak belirlenmesi eğilimi var. Ancak asgari ücretin memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi yılda iki kez belirlenmesi de söz konusu.

**Asgari ücrette toplantı öncesi Türk-İş'ten ilk açıklama geldi. ''Pazarlık 7 bin 785 sınırından başlayacak''

'TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, “Biz bugüne kadar asgari ücret konuşmamaya gayret sarf ettik. Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil. Yüksek hakem kurulu adil değil. Bunlar 12 Eylül’den bize kalan sıkıntılı konular. 15 kişiden oluşuyor. Burada 5 kişiyiz. Razı gelmeyeceğimiz rakamın altına imza atmayız. Bugün masaya oturacağımız rakam açlık sınırı olan 7,785 TL. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır."

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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