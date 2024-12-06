Asgari ücret 2024: 2024 asgari ücreti ne kadardı? 2024 asgari ücret brüt​ ve net oranları

2024 asgari ücret brüt ve net oranları açıklanırken çalışanlara ödenen minimum ücretin kaç TL zamlandığı belirtilmelidir. Buna ek olarak 2024 senesinde ilgili tutarın bir defa mı yoksa yılın iki ayrı döneminde mi artırıldığının açıklanmasında fayda vardır. Bununla birlikte net asgari ücret 2024 yılı tutarının geçerlilik tarihi de ortaya konulabilir. Ardından çalışanlara ödenen minimum aylık miktarının net ve brüt tutarlarına yansıtılan kesintilerden söz edilmelidir. Böylece asgari ücretin işverene maliyetinin nasıl hesaplandığı konusunda da ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

2024 asgari ücret ne kadar?

Çalışan sigortalı bireylere ödenen minimum aylık tutarını temsil eden asgari ücretin 2023 senesinde iki defa zamlandığı bilinir. İlgili ödemenin 2023'ün başında 8.506,80 TL'yken yılın ikinci yarısında 11.402,32 TL'ye çıktığı görülür. Bu kapsamda "2024 asgari ücreti ne kadardı?" sorusuna da 2023 sonunda yapılan zam oranı çerçevesinde yanıt sunulmalıdır.

Asgari ücret 2024 yılı için bir öncesi senenin sonunda yaklaşık olarak %49 oranında artırılmıştır. Buna bağlı olarak çalışanlara ödenen minimum aylığa yaklaşık olarak 5.600 TL net zam uygulanmıştır. Bu çerçevede 2024'te bir defaya mahsus olarak artırılan asgari ücretin geçerlilik tarihi de 1 Ocak ile 31 Aralık 2024 arası olmuştur. Resmi veya özel kurumlarda sigortalı olarak çalışan kişilerin minimum aylık hak edişlerinin net tutarıysa 17.002,12 TL olarak açıklanmalıdır.

2024 asgari ücret brüt ne kadardı?

Asgari ücretin brüt tutarı SSK primi ve İSP işçi hissesi gibi ödenekleri içerir. Bu kapsamda ilgili aylığın net tutarına söz edilen paylar eklendiği takdirde brüt ücret hesaplanır. Buna bağlı olarak brüt asgari ücret 2024 yılı için 20.002,50 Türk lirası olarak açıklanmıştır. Söz edilen tutara uygulanan kesintilerin kaç TL olduğu ise aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

İSP işçi hissesi: 200,03 TL

200,03 TL SSK primi işçi hissesi: 2.800,35 TL

2.800,35 TL Toplam kesinti tutarı: 3.000,38 TL

2024 asgari ücret net ne kadardı?

2024 senesinde yaklaşık olarak yüzde 49 oranında zam yapılan asgari ücretin çalışanlara ödenen net tutarı 17.002,12 TL olarak hesaplanmıştır. Brüt tutar olan 20.002,50 TL'den SSK ve İSP işçi hissesi payları kesildiği takdirde net aylık miktarının ortaya çıktığı söylenebilir. Buna ek olarak asgari ücretin net tutarının 2023'ün sonunda geçerli olan rakama göre toplamda 5.599,8 TL arttığı açıklanmalıdır.

2024 asgari ücretin işverene maliyeti ne kadardı?

2024 senesinde 17.002,12 TL olan net asgari ücret tutarına SSK ve İSP işçi hissesi payları eklendiğinde brüt miktar olan 20.002,50 TL elde edilir. Asgari ücretin iş yeri sahiplerine olan maliyetiyse brüt miktara SSK primi ve işsizlik sigortası işveren hissesi gibi eklentilerin yansıtılmasıyla hesaplanır. Bu kapsamda söz edilen paylarla asgari ücretin işverene maliyetinin kaç TL olduğu aşağıdaki gibi açıklanmalıdır: