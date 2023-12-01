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ASGARİ ÜCRET 2024 TOPLANTISI ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Işıkhan açıkladı

30.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayından itibarıyla geçerli olacak. Temmuz'da uygulanan asgari ücret zammı ile şu anki asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Ocak ayı yaklaşırken konuya dair yapılan açıklamalar da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret toplantılarından çıkacak karar yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ile ilgili kritik tarih belli oldu. İşte yeni asgari ücret tutarı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2024 TOPLANTISI ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari ücret ile ilgili hükümetten son dakik açıklaması geldi. Yeni asgari ücret tutarı için ilk toplantı bugün yapılacak. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri zam pazarlığına girişecek. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon verisi asgari ücret zammı için belirleyici rol oynayacak. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri yeni asgari ücret için görüşme gerçekleştirecekler. İşte 2024 yılı asgari ücret zammı için gerçekleştirilecek ilk toplantıya ilişkin detaylar...

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı bugün (1 Aralık 2023 Cuma) yapılacak.

Asgari ücret konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum."

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Son dakika haberine göre asgari ücret toplantısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Asgari ücret tutarı gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda belli olacak ve Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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YENİ ASGARİ ÜCRETTE GEÇİNME ENDEKSLERİ DİKKATE ALINACAK

Görüşmeleri 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

İkinci toplantı Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.

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Asgari ücret toplantısı için nefesler tutulduAsgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu
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