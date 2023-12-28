FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI: Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ne kadar, brüt ve net maaş kaç TL? 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI: Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ne kadar, brüt ve net maaş kaç TL? 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek

28.12.2023 07:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2024 Ocak ayı itibarıyla hesaplara zamlı olarak yatacak. Asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişmiş oldu. Peki, asgari ücret ne kadar, brüt ve net maaş kaç TL?

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI: Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ne kadar, brüt ve net maaş kaç TL? 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek

Asgari ücret 2024 zammı 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile Beştepe’de bir araya gelmesinin ardından açıklandı. stajyer ücret, kıdem tazminatı, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi kalemleri etkileyen 2024 asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı.

P4

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret 2024 Ocak ayı itibarıyla 17 bin 2 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi işveren ve Bakan Işıkhan'ı Beştepe'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde işçi ve işverenle yapmış olduğu görüşmenin ardından Bakan Işıkhan, açıklamada bulundu.

Işıkhan açıklamasında"1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Asgari Ücreti 17 bin 2 lira olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun."

staj maaşı zammı

ASGARİ ÜCRET 2024 İLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞTİ

İŞSİZLİK MAAŞI

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor. Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. 2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, bu rakam yeni dönemde 20.002 TL’ye yükselmiş olacak.

GSS PRİMLERİ

GSS primleri sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği primdir. Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.

4225

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı bugün 2680 TL olarak ödenirken yeni zamla birlikte 3.993 TL seviyesine yükselecek.

STAJYER MAAŞI

Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor. Bu tutar şu anda 3420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine yükselecek.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirleniyor. Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.

GSS PRİMİ

İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta primi 4292,48 TL’den 6.395,79 TL seviyesine çıkacak.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Bu yılın şampiyonu oldu' deyip rakam verdi: "2024 yılında bizim için normal bir fiyat olacak"Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Bu yılın şampiyonu oldu' deyip rakam verdi: "2024 yılında bizim için normal bir fiyat olacak"
Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiasıAsgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası
Emekli zammını da duyurdu!Emekli zammını da duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret 2024 zammı Asgari ücret 2024
En Çok Okunan Haberler
1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Kapısından bile geçilmiyor! Vatandaşlar isyan etti: Fiyatı 100 bin TL'yi geçti

Kapısından bile geçilmiyor! Vatandaşlar isyan etti: Fiyatı 100 bin TL'yi geçti

Çok konuşulacak asgari ücret paylaşımı! "Hesap yaptım" diyerek tarih verdi

Çok konuşulacak asgari ücret paylaşımı! "Hesap yaptım" diyerek tarih verdi

Kıdem tazminatı tabanı 2024 yılı için belli oldu

Kıdem tazminatı tabanı 2024 yılı için belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.