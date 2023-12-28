ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI: Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ne kadar, brüt ve net maaş kaç TL? 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek

Asgari ücret 2024 zammı 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile Beştepe’de bir araya gelmesinin ardından açıklandı. stajyer ücret, kıdem tazminatı, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi kalemleri etkileyen 2024 asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı.

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret 2024 Ocak ayı itibarıyla 17 bin 2 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi işveren ve Bakan Işıkhan'ı Beştepe'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde işçi ve işverenle yapmış olduğu görüşmenin ardından Bakan Işıkhan, açıklamada bulundu.

Işıkhan açıklamasında"1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Asgari Ücreti 17 bin 2 lira olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun."

ASGARİ ÜCRET 2024 İLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞTİ

İŞSİZLİK MAAŞI

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor. Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. 2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, bu rakam yeni dönemde 20.002 TL’ye yükselmiş olacak.

GSS PRİMLERİ

GSS primleri sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği primdir. Bu da asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı bugün 2680 TL olarak ödenirken yeni zamla birlikte 3.993 TL seviyesine yükselecek.

STAJYER MAAŞI

Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30’u tutarında belirleniyor. Bu tutar şu anda 3420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine yükselecek.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirleniyor. Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.

GSS PRİMİ

İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta primi 4292,48 TL’den 6.395,79 TL seviyesine çıkacak.





