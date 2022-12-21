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ASGARİ ÜCRET 4. toplantısı ne zaman? Asgari ücret 4. toplantı sonrası belli olacak!

21.12.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ilk rakam geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası açıklandı. TÜRK-İŞ Başkan'ı Ergün Atalay toplantı sonrası yaptığı açıklamada 9 bin TL teklif sunduklarını belirterek kabul etmeleri halinde imzalayacaklarını ifade etti. Atalay 9 bin TL altındaki rakam için masada olmayacaklarını vurguladı. Peki, asgari ücret 4. toplantısı ne zaman? Asgari ücretin 4. toplantıda belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 4. toplantısı ne zaman? Asgari ücret 4. toplantı sonrası belli olacak!

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 milyondan fazla vatandaşı doğrudan, diğer herkesi ise dolaylı olarak etkileyecek olması nedeniyle yakından takip ediliyor. 3. toplantı dün yapıldı. Kritik toplantıda İşçi, işveren ve hükümetin rakamları içeren teklifler masaya geldi. Asgari ücretin 4. toplantıda belli olması bekleniyor. Peki, asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi gün?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 4. toplantı tarihi merak konusu oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl, asgari ücret toplantısı 4 kez yapılmıştı. Asgari ücret, 4. toplantı sonrası açıklandı.

Asgari ücretin 4. toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret için gerçekleştirilmesi beklenen 4. toplantıya ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan asgari ücretin 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 İÇİN GERİ SAYIM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit toplantısının üçüncüsü dün saat 14.00'te gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya geldi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mevcutta 5500 lira olan asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6600 lira, yüzde 30 zam gelirse 7150 lira, yüzde 40 zam gelirse 7700 lira, yüzde 50 zam gelirse 8250 lira, yüzde 60 zam gelirse 8800 lira olacak.

Ergün Atalay, '20 gündür TÜRK-İş’in teklifi 7.785 biz hiçbir yerde bizim bir teklifimizi olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim, komisyona söyledim. TÜRK- İş’in resmi teklifi 9 bin TL, arkadaşlar verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız.' ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 2

NET 5 BİN 500 TL, İŞVERENE MALİYETİ 7 BİN 603 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret 1

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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