Asgari ücret 40 bin liraya dayanabilir ama... Ankara'da herkes aynı rakamı konuşuyor

Asgari ücret zammıyla ilgili beklentiler şimdiden milyonlarca çalışanın gündemine girdi. Ocak ayında yapılacak artış öncesinde Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesi, yeni zam hesaplarını da beraberinde getirdi.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette uygulanacak artış için henüz resmi bir oran açıklanmazken, farklı zam ihtimalleri üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Doğrudan enflasyon oranına bağlı bir zam formülü bulunmasa da yıl sonu enflasyon beklentisi, pazarlık sürecinde önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRETTE 4 FARKLI ZAM SENARYOSU

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için gözler Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun vereceği karar milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek.

Mevcut hesaplamalara göre asgari ücrete yapılabilecek farklı oranlardaki zamların ortaya çıkaracağı yeni maaşlar şöyle:

Yüzde 25 zam: 35.000 TL

Yüzde 30 zam: 36.498 TL

Yüzde 35 zam: 37.902 TL

Yüzde 40 zam: 39.306 TL

ASGARİ ÜCRET 40 BİN LİRAYA DAYANIR MI?

Masada 40 bin lira sınırının da olduğu belirtilirken, yüzde 40 zam ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda ise yeni ücret 40 bin TL sınırına yaklaşacak.

HERKES AYNI ZAM ORANINI VE RAKAMI KONUŞUYOR

Bu senaryolar arasında yüzde 30'luk artışla asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye yükselmesi öne çıkıyor.

Pek çok uzman isim bu oran ve rakamı işaret ederken; Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen de Sözcü TV'ye yaptığı değerlendirmede asgari ücretin 36 bin TL seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu söyledi.

SON KARARI ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU VERECEK

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesi için Aralık ayında yapılacak görüşmeler belirleyici olacak. Komisyonun değerlendirmesinde enflasyon verilerinin yanı sıra ekonomik koşullar, çalışanların alım gücü ve işverenlerin maliyetleri de gündeme gelecek.

Mevcut net asgari ücret 28.075,50 TL, sizce yeni yılda asgari ücret ne kadar olmalı? SEN DE KATIL 35.000 TL - %24,7 zam 36.498,15 TL - %30 zam 40.000 TL - %42,5 zam 45.000 TL - %60,3 zam 50.000 TL - %78,1 zam 55.000 TL - %95,9 zam Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.