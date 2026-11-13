Asgari ücret 40 bin liraya dayanabilir ama... Ankara'da herkes aynı rakamı konuşuyor

Asgari ücret zammıyla ilgili beklentiler şimdiden milyonlarca çalışanın gündemine girdi. Ocak ayında yapılacak artış öncesinde Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesi, yeni zam hesaplarını da beraberinde getirdi.
Asgari ücrette uygulanacak artış için henüz resmi bir oran açıklanmazken, farklı zam ihtimalleri üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Doğrudan enflasyon oranına bağlı bir zam formülü bulunmasa da yıl sonu enflasyon beklentisi, pazarlık sürecinde önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için gözler Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun vereceği karar milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek.
Mevcut hesaplamalara göre asgari ücrete yapılabilecek farklı oranlardaki zamların ortaya çıkaracağı yeni maaşlar şöyle:
Masada 40 bin lira sınırının da olduğu belirtilirken, yüzde 40 zam ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda ise yeni ücret 40 bin TL sınırına yaklaşacak.
Bu senaryolar arasında yüzde 30'luk artışla asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye yükselmesi öne çıkıyor.
Pek çok uzman isim bu oran ve rakamı işaret ederken; Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen de Sözcü TV'ye yaptığı değerlendirmede asgari ücretin 36 bin TL seviyesine ulaşmasının mümkün olduğunu söyledi.
Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesi için Aralık ayında yapılacak görüşmeler belirleyici olacak. Komisyonun değerlendirmesinde enflasyon verilerinin yanı sıra ekonomik koşullar, çalışanların alım gücü ve işverenlerin maliyetleri de gündeme gelecek.
Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.
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