Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli ve çalışan yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına ve 2027 asgari ücret rakamının ne kadar olacağına kilitlendi. Uzman isimler yeni asgari ücret için tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak SGK Uzmanı Özgür Erdursun da rakam verdi. İşte detaylar...

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücretle ilgili tahminini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflenen enflasyon %21. Hedeflenen enflasyona göre biliyorsunuz artışlar yapılıyor. Geçen yıl %27 artış yapıldı. Ondan önce %30. Geçen yıl yani bu yıl başından itibaren %27 ama yaklaşık %30 enflasyon çıkacak. Yani asgari ücretle çalışanların bir 3 puan kayıpları olacak. %21 hedeflenen enflasyon doğrultusunda artış olursa %21, işte birkaç puan da kayıptan dolayı verilir ise ben %25 gibi artış bekliyorum açıkçası. %25 asgari ücrete artış olursa 28.075 lira olan asgari ücretin ben düz 35 bin lira olacağını düşünüyorum. 35 bin - 35 bin 100 lira civarında. Asgari ücret konusu Türkiye'deki siyasi gelişmeler, ekonomik kriz, beklenti bunlarla beraber bir miktar daha arttırılabilir fakat şimdi hedef %21 enflasyon. Hedeflenen enflasyona göre enflasyonu önceliğimiz aylıkları artırmak, emekli aylıklarını artırmak değil de enflasyonu düşürerek bizim tükettiğimiz mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmaması. Öncelikli hedef bu. Hükümet yetkilileri hep şunu söylüyor ya ne kadar zam yaparsak yapalım ücretlere, emekli aylıklarına ortalama biz fiyat artışlarını durduramazsak bu artışların bir önemi kalmıyor. Önemli olan enflasyonu dizginlemek. Enflasyonu dizginlemek dedikleri için yüksek oranlı bir artış bu sefer de enflasyon beklentilerinden uzaklaşmasına sebep olabileceğinden ben %25 gibi bir artışla 35 bin lira olmasını bekliyorum. Çok ekstra bir şey olursa yani 35 olmaz da 36 olur. Yani maksimum ben buralarda kalacağını düşünüyorum"

Diğer yandan hem emekli aylıkları hem de asgari ücrete dair Erdursun "Emekli aylıkları, asgari ücret, memurların aylıkları Türkiye'de seçim öncesinde beklenmedik artışlar her an yapılabilecek durumdadır. Geçmiş dönemlerde de biz bunları gördük. Bu nedenle seçim öncesi hükümetin anketleri, anketlerin sonuçları hangi kesimden oy oranı artmış, hangi kesimden düşmüş bunları muhakkak değerlendireceklerdir. Bu nedenle emekli aylıklarına 2027 Ocak ayında bir iyileştirme olur, sonrasında sadece enflasyon farkı olur, işte 2027 Ocak ayında asgari ücret artar, bir daha da asgari ücret artmaz diyemeyiz" dedi.