Asgari ücret için yeni kulis: Rakam verdi 'Bu senaryo ağırlık kazandı'

Asgari ücret ne kadar olacak? Hem asgari ücretli hem de milyonlarca çalışan belirlenecek yeni asgari ücrete kilitlendi. 2026 yılı için halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda gelecek zamla ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu çerçevede senaryolar ve kulis bilgileri de konuşuluyor. Son olarak uzman isim yeni bir kulis bilgisini aktardı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş, Türk-İş’in güncel verilerine göre mevcutta açlık sınırının 38.024 TL olduğunu belirtip "Yıl sonuna doğru açlık sınırının 40 bin TL’yi aşması kuvvetle muhtemeldir. Ücretin işçinin cebine gireceği 2027 Şubat ayına kadar, hayat pahalılığı bu rakamları da aşacaktır. Dolayısıyla çalışanların insan onuruna yaraşır şekilde geçinebilmesini temin edecek makul bir güncelleme elzemdir" dedi.

2027 ASGARİ ÜCRET RAKAMI İÇİN ANKARA KULİSLERİNDEKİ SENARYO

Ankara kulislerindeki senaryoyu da belirten Karakaş, yıl sonuna yaklaşıldığında yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyelerine yaklaşmasının beklendiğini aktarıp "Hem bu ekonomik gerçeklik hem de istihdamın korunması ve işsizlik sarmalının önlenmesi gayesiyle Ankara kulislerinde %30 oranında bir artış senaryosu ağırlık kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yüzde 30 artış senaryosuna göre 2027 yılı için tahmini asgari ücret hesaplamasını da yapan Karakaş, yüzde 30 zam ihtimalinde halen brüt 33.030,00 TL olan asgari ücretin brüt 42.939,00 TL seviyesine, halen net 28.075,50 TL olan asgari ücretin net 36.498,15 TL seviyesine çıkabileceğini hesapladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor.