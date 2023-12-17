FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

17.12.2023 23:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ikinci toplantısı tarihi merak ediliyor. Bilindiği üzere asgari ücret toplantısının ilki 11 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilmiş ancak toplantıda ocak 2024 asgari ücret rakamı dile getirilmemişti. Son olarak temmuz ayında yapılan zamla asgari ücret 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanmaya başlamıştı. Peki, ikinci asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek? İşte konuya dair detaylar...

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

Agari ücret 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve işveren kesimini temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılım sağladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler ikinci toplantıya çevrildi. İşte asgari ücret 2024 zammına dair detaylı bilgiler...

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

İkinci asgari ücret toplantısı 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İlk toplantının ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek" ifadelerini kullanmıştı.

asgari ücret işveren maliyeti

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI:

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

asgari ücret 2024 7

2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM MI YAPILACAK?

Asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağı belirtildi.

Asgari ücret 20233

ASGARİ ÜCRET HANGİ KALEMLERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret ile işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, geçici işgörmezlik ödeneği, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, engelli aylıkları da artmış olacak.

para-turk-lirasi-banka-1477613

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrette kritik gün! İşte farklı senaryolara göre yeni asgari ücret rakamlarıAsgari ücrette kritik gün! İşte farklı senaryolara göre yeni asgari ücret rakamları
Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isimden kritik uyarıAltın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isimden kritik uyarı
Dikkat çeken asgari ücret önerisi! '17 bin liranın üzerinde olmalı'Dikkat çeken asgari ücret önerisi! '17 bin liranın üzerinde olmalı'
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Asgari ücrette kritik gün! İşte farklı senaryolara göre yeni asgari ücret rakamları

Asgari ücrette kritik gün! İşte farklı senaryolara göre yeni asgari ücret rakamları

Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isimden kritik uyarı

Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isimden kritik uyarı

Asgari ücret son toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar oldu 2024?

Asgari ücret son toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar oldu 2024?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.