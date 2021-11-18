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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret zammı ayrıntıları...

18.11.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Çalışanlar 2022 yılında enflasyon karşısında daha iyi bir maaş almak için beklerken asgari ücret toplantıları tarihi merak konusu oldu. Peki Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret zammı ayrıntıları...

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret zammı ayrıntıları...

2022 yılında enflasyon karşısında daha iyi bir maaş almak için bekleyen çalışanlar asgari ücret detaylarını araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını Aralık aylarında yapılıyor. İşte asgari ücret detayları...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Önceki sene asgari ücret toplantılarının birinci oturumu 4 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı. Toplantıların ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılmıştı. Son toplantı ise son haftanın ilk iş günü olan 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Bu sene son haftanın ilk iş günü 27 Aralık 2021 tarihine denk geliyor. 2022 asgari ücret zam oranı 27 Aralık'ta belli olabilir.

Asgari ücret oranının belirlenmesi için 3 oturumlu bir süreç uygulanmakta. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor ve taraflar istedikleri oranları bu toplantıda anlatıyor. Ardından 2. ve 3. oturum düzenleniyor ve son söz bakanlık tarafından söyleniyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9
Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6
Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8
Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1
Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7


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asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir çocuğu olanla iki çocuğu olan arasındaki maaş farkı 40tl. Demekki bir çocuğun aylık masrafı 40 tl oluyor. Üç çocuk yapın mis gibi 120tl koyun cebinize. Hatta 60tl’sini çocukların aylık okul masrafı, kıyafeti, yemesi içmesine harcarsınız. Geri kalan 60tl ile mesela ailece İtalya’ya tatile gidersiniz. Yurtdışı istemezseniz Uludağa bir hafta kayağa gidersin. Bozdur bozdur harca. Mıtlaka üç çocuk yap asgari ücretli kardeşim. Yoksa bu parayı nereden bulacan!

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