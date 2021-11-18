Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret zammı ayrıntıları...

2022 yılında enflasyon karşısında daha iyi bir maaş almak için bekleyen çalışanlar asgari ücret detaylarını araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını Aralık aylarında yapılıyor. İşte asgari ücret detayları...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Önceki sene asgari ücret toplantılarının birinci oturumu 4 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı. Toplantıların ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılmıştı. Son toplantı ise son haftanın ilk iş günü olan 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Bu sene son haftanın ilk iş günü 27 Aralık 2021 tarihine denk geliyor. 2022 asgari ücret zam oranı 27 Aralık'ta belli olabilir.

Asgari ücret oranının belirlenmesi için 3 oturumlu bir süreç uygulanmakta. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor ve taraflar istedikleri oranları bu toplantıda anlatıyor. Ardından 2. ve 3. oturum düzenleniyor ve son söz bakanlık tarafından söyleniyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7



