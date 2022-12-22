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Asgari ücret ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret ne kadar oldu, belli oldu mu? Asgari ücret canlı yayın açıklaması

22.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari ücret 2023 zammını belirlemek için şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 20 Aralık'ta gerçekleştirdi. Toplantının ardından Ergün Atalay TÜRKİŞ'in teklifinin 9 bin TL olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ise heyecanlandıran bir açıklama geldi. Peki, asgari ücret ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret ne kadar oldu, belli oldu mu?

Asgari ücret ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret ne kadar oldu, belli oldu mu? Asgari ücret canlı yayın açıklaması

Asgari ücretin ne zaman, saat kaçta açıklanacağı araştırılıyor. Asgari ücret canlı yayını yoğun ilgi görüyor. 2023 asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuruacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar üç toplantı yaptı. Bu toplantıların ilki 7 Aralık'ta, ikincisi 14 Aralık'ta, üçüncüsü ise 20 Aralık'ta düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararın bugün açıklanabileceğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Asgari ücret açıklamasının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın; asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR, 9 BİN TL OLUR MU?

Ergün Atalay toplantının ardından yaptığı açıklamada '20 gündür TÜRK-iş’in teklifi 7 785 biz hiçbir yerde bizim bir teklifimizi olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim, komisyona söyledim. TÜRK- İş’in resmi teklifi 9 bin TL arkadaşlar verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız.'ifadelerini kullandı.

asgari-ücret-ne-zaman

Bu açıklama sonrasında milyonlarca çalışan “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan soruya çok net bir yanıt geldi. Erdoğan, “Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" derken, bu sözler sonrasında ‘9 bin TL’ye kapıların kapandığı’ yorumları yapıldı.
Erdoğan’ın konuşması sonrasında haftalardır konuşulan o rakam yeniden gündeme geldi. Yeni asgari ücret için 8.000 TL olan psikolojik sınır ön plana çıkıyor. Ancak vergi indirimler ve refah payı gibi konuların da gündeme gelmesiyle bu rakamın bir miktar daha yukarı çekileceği ifade ediliyor. Şu anki net rakam üzerinden 50 zam yapılması halinde asgari ücretin 8.250 TL olması ihtimal dahilinde bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl toplantının ardından net rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

asgari-ücret-ne-zaman-açıklanacak

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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