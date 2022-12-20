Asgari ücret toplantısı CANLI YAYIN İZLE! Asgari ücret toplantısı BAŞLADI! Milyonların beklediği RAKAM belli oluyor

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin planlanan son Toplantı bugün saat 14:10 itibarıyla başladı. Heyecanla beklenen asgari ücret zammı bugün belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda işçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya geliyor. Asgari ücret toplantısı CANLI YAYIN İZLEME linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI NASIL İZLENİR?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bugünkü asgari ücret toplantısına çevrilmiş durumda. Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı. Asgari ücret toplantısı canlı yayınını izlemek mümkün.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

Bakan Bilgin "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari Ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz. Emekçilerimizi koruyan, onları tatmin eden onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde, Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. O komisyonda eğer bir işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olursa, uzlaşma durumu ortaya çıkmazsa oraya biz müdahale ederiz. Onları uzlaştırmaya çalışırız. Nerde uzlaştırırız, emekçilerimizin rahat nefes alacağı seviyeden işverenlerimizin de ödeyebilecekleri rakamdan. İşverenlerimizi biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz ama işçilerimizin mutlaka refahına katkı yapacak rahat nefes almalarını sağlayacak bir oran. Onu biz belirlemiyoruz" dedi.

