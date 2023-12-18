FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: İkinci toplantıdan rakam çıkmadı! Hesaplar yapılmaya başlanmışken AK Parti'den ipucu geldi

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: İkinci toplantıdan rakam çıkmadı! Hesaplar yapılmaya başlanmışken AK Parti'den ipucu geldi

18.12.2023 08:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret haberleri: Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun merakla beklenen 2. toplantısı sona erdi. Milyonlar heyecanla ‘asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusunun yanıtını arıyor. 6 aylık enflasyon beklentisi, geçinme ücretleri ve TÜİK verilerinin belirleyeceği yeni asgari ücret 2024 rakamları için mesajlar peş peşe geldi. AK Partili Akbaşoğlu hükümetin önerisine ilişkin ipucunu paylaştı. İşte senaryolarla net-brüt asgari ücret hesabı ve son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Asgari ücret 2. toplantısı için milyonlarca işçi ve işveren bugünü heyecanla bekliyordu. Doğrudan 7 milyon, dolaylı yoldan tüm çalışanları etkileyecek 2024 asgari ücret rakamı için çok çarpıcı anketin sonuçları yayımlandı. Bugün masada rakamların konuşulması beklenirken son dakika açıklamaları yeni asgari ücret talebine ilişkin kritik ipuçlarını ortaya koydu. Peki asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

-1x-1

HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRET PLANI UFUKTA GÖRÜNDÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bitti. Bugün ilk kez masaya rakam gelmesi bekleniyordu. Konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.

RAKAM KONUŞULMADI

Bir açıklama da masaya işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Masada rakam dile getirilmediği ve şu an için bir sonuç olmadığı kaydedildi.

Ağar'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

  • Yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz.

  • Rakam belli olmadığından bir şey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa restorana gidebilecek mi? Bunlara pek imkan olmadığı görünmekte. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz diye düşünüyorum. Rakam ortada yok, o neden biz bunu daha detaylı şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

  • Bizleri takip edin, bu hafta içinde inşallah bir araya gelerek işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz. Hükümet kendi arasında görüşerek gün için bilgi verecekler. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek şekilde sonuçlanmasını diliyoruz.

  • Biz talep eden kişiyiz, para veren kişi değiliz. Para verenler rakam verecek ki ona göre değerlendirme yapalım. O paranın TÜRK-İŞ olarak rakam söylediğimizde o rakamın altına inemeyiz. Bir rakam söylenecek ki evet hayır diyeceğiz. Biz rakam söylenmeden rakam söylemeyiz. İşveren diyecek ki şu ücrete çalıştıracağım. Bu ücrete çalışırım ya da çalışmayız diyeceğiz.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Hükümetin kafasındaki asgari ücret zammına ilişkin çok kritik bir değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugüne kadar çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini ifade ederek, alım gücünün artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla bütçe imkanları zorlanarak her türlü çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." diye konuştu.

fbm

BEKLENTİDE YÜZDE 40 SINIRI ŞİMDİDEN ÇİZİLDİ

Yenibiriş’in çalışanlar ve İK yöneticilerinden oluşan 1.000 kişi üzerinde gerçekleştirdiği beklenti anketi çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. İş dünyası için ayna niteliği taşıyan ankete göre, katılanların yüzde 86’sı asgari ücrete yüzde 40 ve üzerine oranında bir zam beklentisi içerisinde olduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 59’u kendi maaşına zam oranını yüzde 45 olarak beklerken, yüzde 4’lük kesim ise bu oranın yüzde 25’te kalacağı düşüncesinde olduğunun altını çizdi. Ankete katılan İK yöneticilerinin yüzde 85’i ise öngörülen yüzde 45'lik zam oranında hemfikir.

fklv4

GRİ YAKA ORTALAMANIN DIŞINDA TUTULACAK

Gri yakada ise maaş oranları farklı bir boyuta taşındı. Araştırma için yapılan değerlendirmede, yetkinliklerini artıran gri yaka teknik personelin maaş oranlarının geçmişe kıyasla farklı bir boyuta taşındığının altı çizildi. Yetkinliği yüksek, deneyimli mavi yaka çalışanlarını kaybetmek istemeyen firmaların, bu pozisyonlar için değerlendirmelerini ortalamanın dışında tutacağı öngörüldü.

iStock-872965830

MEMUR MAAŞ ZAMMI REFAH PAYINDA REFERANS OLACAK

Yeni asgari ücret rakamı için en öne çıkan senaryolar da belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları için tahminler yüzde 38-40 aralığında şekillendi. Ancak hükümetin ‘vatandaşı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz’ parolasından yola çıkılarak bu rakamlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçmiş dönemlerde olduğu gibi refah payı dokunuşu yapılması bekleniyor. Burada yüzde 50 oranında artması beklenen memur maaşı zammı ön plana çıkarken, refah payının ise yüzde 10-12 seviyelerinde olabileceği belirtiliyor.

iStock-1248728871

ASGARİ ÜCRET 2024 YILI İÇİN KAÇ TL OLACAK?

Net asgari ücret ve brüt asgari ücret için ihtimaller ise şu şekilde sıralanıyor.
Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

En çok konuşulan oran ise yüzde 50. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

TÜRK LİRASI (211)

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret ve memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor!Asgari ücret ve memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!
2024 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?2024 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret ve memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor!

Asgari ücret ve memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor!

İkinci toplantıdan rakam çıkmadı! AK Parti'den ipucu geldi

İkinci toplantıdan rakam çıkmadı! AK Parti'den ipucu geldi

2024 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

2024 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

Otomobilde yeni ÖTV önerisi!

Otomobilde yeni ÖTV önerisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.