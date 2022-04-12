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Asgari ücret ve memur maaşı zammı için Memur-Sen’den flaş talep: Daha ilk aydan fark oluyor, 3 ayda bir ödensin

12.04.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekliler için Temmuz ayı maaşlarda enflasyon artışı anlamına geliyor. Ancak asgari ücrette ikinci bir zam yapılması konusu ise halâ muamma... Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın vatandaşın enflasyona karşı korunması için eşel – mobil sisteminin uygulanmasına geçilmesini önerdi. Yalçın ayrıca, enflasyon farklarının 6 değil, 3 ayda bir olarak ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari ücret ve memur maaşı zammı için Memur-Sen’den flaş talep: Daha ilk aydan fark oluyor, 3 ayda bir ödensin

Asgari ücrete ikinci zam yapılıp yapılmayacağı konusu hala belirsizliğini korurken Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milyonlarca kişinin gözü kulağı asgari ücrete gelmesi beklenen ikinci zam haberlerinde... Yüksek enflasyon karşısında zor günler geçiren çalışanlar asgari ücrete yapılması gündemde olan yeni zam ihtimali ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

Ara zam tartışmaları ile ilgili Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Ali Yalçın, ücret ve maaş alanların yüksek enflasyona karşı korunabilmesi için geçmişte olduğu gibi eşel – mobil sisteminin uygulanmasını önerdi. Enflasyonun geçmişte bu kadar yüksek olmadığını, şimdi yüksek enflasyon yaşandığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

“Bu tür enflasyon dönemlerinde zammı ve enflasyon farkını almak için 6 ay beklenmemeli. Aylık ya da en geç 3 aylık dilimler halinde enflasyon farkları ödenmeli. Ayda bir olmasa da 3 ayda bir fark ödenmeli. Aksi halde ücret maaşla çalışanların alım gücü düşüyor, hatta kayboluyor. Bordro mahkûmları ve dar gelirliler yüksek enflasyonda ezilir. Alım gücü düşer. Gelir dağılımı bozulur.”

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Ali Yalçın, önceden maaşlara zam yapıldıktan sonra enflasyon farkının üçüncü, dördüncü, hatta altıncı ayda ortaya çıktığını, şimdi ise ilk aydan itibaren enflasyon farkı meydana geldiğini söyledi.

YALÇIN: HERKESE 3600 EK GÖSTERGE OLMAZ

Ali Yalçın 3600 ek gösterge ile ilgili sorularımızı da yanıtladı. Yalçın, 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturduğunu, diğer kamu çalışanlarının dışarıda bırakılmasının doğru olmayacağını savundu.

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Ancak, 3600 ek göstergenin herkese verilemeyeceğini belirten Yalçın, ek göstergenin kademeli olarak artırılması gerektiğini söyledi. Yalçın, tek başına ek göstergenin artırılmasının da bir anlam ifade etmeyeceğini, tazminat yansıtma oranının da artırılması gerektiğini ifade etti. Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ve yeni tazminat yansıtma oranı ile öğretmenlerin emekli aylığında 1300 TL dolayında artış olacağını kaydetti.

Mayıs ayında bir toplantı daha yapacaklarını belirten Yalçın, hizmet kollarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ayrı ayrı görüşerek kendi alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini anlattıklarını söyledi.


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