Asgari ücret zammı hesaplara yatmadan fiyatları yükselttiler! Yumurta fiyatlarına yüzde 40 zam yolda

Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Yıl başında 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücret ikinci bir zam yapılarak Temmuz ayından itibaren yüzde 30 zamla 5 bin 500 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte birçok ürüne zam gelemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde çaya gelen zammın arıdan şimdi de yumurta fiyatlarına yüzde 40 zam gelecek. Üreticiler yüzde zarar ettiklerini bildirerek 40 zammın yeterli olmayacağını bildirerek bu oranın ilerleyen günlerde artacağını söyledi.

ZAMLAR İLERLEYEN GÜNLERDE ARTACAK

TGRT'de yer alan habere göre, arz talebi karşılamayınca üretici zarar etmeye başladı. Üretici kalmadığını belirten yumurta toptancısı Erhan Bozkuş, üreticilerin zarar ettiğini, ilerleyen günlerde zamların devam edeceğini söyledi.

TOPTANCIDA ZAMLI YUMURTA FİYATLARI

3 NUMARA 30'LU YUMURTA

-M BOY 40 TL

-L BOY 43

-XL BOY 45 TL

1 NUMARA 15'Lİ GEZEN YUMURTA

-M BOY 25 TL

-30'LU M BOY 50 TL

MARKET FİYATLARINA HENÜZ YANSIMADI

Yumurta fiyatlarındaki yüzde 40'lık artış market fiyatlarına henüz yansımadı. Bunun sebebi ise; marketçilerin stokta bulunan ürünlerini satması. Yumurta fiyatlarındaki artık etiketlere pazartesi gününden itibaren yansıyacak.



