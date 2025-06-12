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Asgari ücret zammı için 'büyük bir ihtimalle' diyerek tarih verdi! Temmuzu pas geçti ama… 'Önemli bir sinyal'

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret için ara zam ihtimali var mı? Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Herkesin gözü zam için Temmuz ayına çevrilmişken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete düzeltme konusunda dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Karakaş, 'faiz indirimi' ihtimaline vurgu yapıp asgari ücrete gelmesi beklenen düzeltme için tarih verdi.

Asgari ücret zammı için 'büyük bir ihtimalle' diyerek tarih verdi! Temmuzu pas geçti ama… 'Önemli bir sinyal'
Hande Dağ

Asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlar asgari ücrette ara zam ihtimaline kilitlendi. Konuyla ilgili yapılan her bir açıklama dikkatle takip edilirken özellikle asgari ücrete komşu ücretler alanlar da olası bir asgari ücret zammı ihtimalinde kendi maaşlarına yapılması beklenen artışları da düşünüyor. Bu nedenle uzman isimlerin değerlendirmeleri dikkatle takip ediliyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı ifadeler geldi. İşte asgari ücret ile ilgili son durum...

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"ÇOK ÖNEMLİ BİR SİNYAL OLACAK"

TGRT Haber yayınında Yaprak Hırka Yıldız, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a "Sizinle biz iki programdır konuşuyoruz. Israrla Eylül'ü tarih olarak veriyorsunuz. Muhtemelen anladınız sorumu. Asgari ücrete bir ara zam olacak mı? Neden ısrarla bu soruyu sorduğumuzu da söyleyelim. Çünkü iş çevrelerinden de bu yönde açıklamalar geldi açıkçası Temmuz ayını işaret eden. Siz hala aynı pozisyonda ve görüşte misiniz? Onu söyleyeyim. Çünkü yani sizin bu konudaki görüşleriniz önemli. Neticede oldukça kıdemlisiniz. Sosyal güvenlik baş uzmanısınız ve yani sıklıkla da görüşmeler yapıyorsunuz bu yönde. O yüzden kulis bilgileri açısından önemli" şeklinde bir soru yöneltti.

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Karakaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Evet dediğiniz gibi ben Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratıyım. Sistemin içinden gelen bir başuzmanım. Böyle bir özelliğimiz var. Şimdi asgari ücrete gelelim. Biliyorsun yakında şu kamu işçileriyle ilgili çerçeve protokolü ile ilgili hükümetin teklifi de olacak. O da çok önemli bir sinyal olacak. Asgari ücretle ilgili, emeklilerle ilgili, memurlarla ilgili inanılmaz bir şey olacak bu nasıl söyleyelim, bir gösterge olacak. Şu anda Ankara'da bunu özellikle takip ediyoruz. Bu çok önemli.

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Şimdi asgari ücretle ilgili zaten tüm kamuoyunda aslında bir mutabakat var. Neden? Biliyorsun yani en son açıklanan açlık sınırı 25 bin TL'yi aştı. Temmuz ayına geldiğimiz zaman açlık sınırı 27 bin lirayı bulacak ama vatandaşın 22 bin TL'likbir asgari ücretten bahsediyor. Süratı da var da 22 bin lira civarı. Şimdi yani İstanbul'da yaşıyoruz, Ankara'da yaşıyoruz. Ya kira fiyatları malum şu bu falan tamamen gerçeklikten uzak olduğu aşikar bir, iki asgari ücret uygulamasının kanunun, anayasanın ruhuna, lafzına aykırı, daha da önemlisi insan haklarına aykırı bir asgari ücretimiz var. Neden? Yasa diyor bunu tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Açlık sınırı dediğimiz sadece gıdadan bahsediyoruz. Ya bu vatandaşın kirası var işte çocuğu var, aile yılından bahsediyoruz ailesi var, aile kuracak, 22 bin TL ile biz nasıl yaşam sürdürebileceğiz... Ki komşu ücretlere de baktığınız zaman çalışanların yüzde 50'sine yakını bu ücreti alıyor.

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"DÜZELTME ŞEKLİNDE BİR ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYORUZ"

Ve daha da önemlisi asgari ücret dediğimiz mesele sadece asgari ücret alan kişileri ilgilendirmiyor. Bakın ben özel sektör içerisindeyim. Özel sektör tamamen asgari ücrete bakıyor. Asgari ücrete artış gelmediği için beyaz yakalılar dahil tüm ücretler mağdur durumda. Bu gerekçe de bilimsel olarak, akademik olarak da gerçeklerden uzak. Nedir bu? Efendim asgari ücret artarsa enflasyon artıyormuş. Ya her Temmuz ayında memurların maaşı artıyor. 16 milyona aşkın emeklinin maaşı artıyor. Bunlar enflasyonu artırmıyor da sadece garibim asgari ücretinin mi güncelleme yapıldığı zaman artış olacak? Dolayısıyla bu kabul edilebilir değil. Hükümet de bunun farkında. Çünkü neden? AK Parti milletvekili teşkilattakiler sokağa çıktığı zaman bu asgari ücret onları da zorluyor. Gerçekler de görülüyor zaten. Şimdi hükümet neyi bekliyordu? Şunu söyleyelim. Haziran ayı itibarıyla inşallah şu faiz indirimi moduna girebiliriz. Eğer Haziran, Haziran'dan sonra, Temmuz'da da biraz ilerleme olursa Eylül ayında çok büyük bir konsensus var ve dolayısıyla büyük bir ihtimalle tamam nasıl düzeltme şeklinde bir asgari ücreti bekliyoruz. Çünkü artık asgari ücret asgari ücret olmaktan tamamen uzak zaten"

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret ara zam
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