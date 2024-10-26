Asgari ücret zammı için yüzde 25 oranı konuşuluyordu! Ünlü iktisatçı tepki gösterdi: Ücretleri artırmamak insanlığa aykırı

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca işçinin gözü asgari ücrette yapılacak olan zamma çevrildi. Konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN YÜZDE 25 DEĞERLENDİRMESİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmuştu. Karahan'ın burada asgari ücretle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduğu ve asgari ücret zammı için yüzde 25 oranını verdiği öne sürülmüştü.

IMF DE AYNI ORANDA GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Karahan'ın ardından IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve asgari zam oranı için yüzde 25 önerisini kamuoyuna aktarmıştı.

ÜNLÜ İKTİSATÇIDAN YÜZDE 25 ÖNERİLERİNE TEPKİ

Art arda gelen açıklamalarda verilen yüzde 25 oranına ise ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'in tepkisini çekti. Eğilmez, konuyla ilgili olarak CNBC-e'de yayınlanan "4'te Ekonomi" programında açıklamalarda bulundu.

"ÜCRETLERİ ARTIRMAMAK DA İNSANLIĞA AYKIRI"

IMF'nin yüzde 25 önerisine karşı çıkan Eğilmez, "Evet ücretler enflasyonu artırabilir ama ücretleri artırmamak da insanlığa aykırı. Bana 100 demişsin ama yıl ortasında benim satın alma gücüm 50'ye düşmüş beni tekrar 100'e geri getir" ifadelerini kullandı.

Eğilmez konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi:

"Talep bu bence, son derece mantıklı doğru bir talep. Şimdi sen diyorsun ki asgari ücreti de o kadar artırma, bunu da böyle yapma, zaten sendikalılık düştü, bütün dünyada düştü, Türkiye'de de düştü. Yani ben burada IMF'e kesinlikle katılmıyorum.

"BU ENLASYONİST BİR ETKİ YARATMAZ"

Yılın başında 100 lira olan bir ücret gelir 100 lirayken eğer yüzde 50 enflasyon varsa ve bu kişinin ücreti 50 liraya düştüyse satın alma gücü, sen buna 50 ilave edip tekrar 100'e çıkardığın zaman bu enflasyonist bir etki yaratmaz. Çünkü yılbaşında da satın alma gücü oydu. Tekrar aynı satın alma gücünü vermiş oluyoruz"