ASGARİ ÜCRET ZAMMI MASADA | %44 iddiası sonrası Erdoğan kabineyi topluyor! 2025 memur ve emekli maaşları da görüşülecek, '3. Dünya Savaşı' tehlikesi....

Asgari ücret zammı için Erdoğan liderliğinde kritik toplantı... Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasına artık günler kaldı. İşçi ve işveren kesimi Aralık ayında başlayacak olan 2025 asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına hazırlanırken; vatandaşlar da "2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" açıklaması hem beklentileri hem de hesapları değiştirmişti.

YÜZDE 44'LÜK ZAM ORANI GÜNDEME GELMİŞTİ

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası asgari ücret zam tahminlerinin bazıları iki katına çıkmış, yüzde 44'lük zammın masada olduğu iddia edilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında; iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele ile küresel ve bölgesel savaş riski ele alınacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM MASADA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; toplantıda yeni yılda, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik yapılacak zamlar masaya yatırılacak.

3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ DE KONUŞULACAK

Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı’na yol açma riskinin ve atılacak adımlar öncelikli gündem konuları arasında yer alıyor.

Toplantıda terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyımlar ve terörle mücadele konuları da masaya yatırılacak.

Ayrıca ocak ayında göreve başlaması beklenen seçilmiş Başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin yol haritası çıkarılacak.

Suriye yönetimi ile normalleşme sürecinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.