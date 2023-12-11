ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 40, 45, 50… Tespit Komisyonu zam pazarlığına oturdu, ilk toplantı başladı! 2024 Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika… Asgari ücret ne kadar olacak? Doğrudan 7 milyonu dolaylı yoldan milyonlarca çalışanın ücretlerini etkileyecek olan asgari ücret zammı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına çevrilmişti. Ve o toplantı başladı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ 'UZLAŞI' MESAJI

Toplantı öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçte hakem rolü üstleneceklerini söyledi. Ayrıca uzlaşı içinde sürecin tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

İşçi işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarımıza bugün itibarıyla başlıyoruz.

Komisyon toplantılarımızın bugüne kadar inşa ettiğimiz sosyal diyaloğun temeli olan iş birliği açık iletişim ve adil bir değerlendirme anlayışı ile ortak akıl ve uzlaşı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret esasında tüm gelirleri dolaylı yolla etkilemesi nedeniyle sadece asgari ücrete tabi çalışanları değil tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.

Asgari ücretin belirlenmesi çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun gerek kayıt dışı istihdamla gerek işsizlikle ilgili mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek isterim. Ekonomideki genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisiyle önümüzdeki yıl çok daha sevindirici bir istihdam artışı bekliyoruz.

2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmektir. Komisyon değerlendirmelerini yaparken ücretler genel düzeyini ve işçilerimizin geçim şartlarını da göz önüne almaktadır. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır.

İŞVERENDEN 'DENGELİ RAKAM' VURGUSU

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuşmasından öne çıkanlar:

Önümüzdeki dönemde de üretim ve istihdamın desteklenmesini son derece önemsiyoruz. Kritik bir dengeyi ifade ediyoruz.

Devletimiz tarafından verilecek desteklerin bu dönem için son derece önemli olacağının farkındayız.

Hem çalışanlar hem işverenler, birlik ve berbaerlik içinde toplantıların geçmesini diliyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakatla sonuçlanmasını diliyorum.

ARALIK AYI BOYUNCA 4 TOPLANTI OLACAK

Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak.

ÇALIŞMA TAKVİMİ BELİRLENECEK

Komisyonun bu ilk toplantısında rakamların konuşulmayacağı belirtiliyor. Asgari ücret zammı için çalışma takviminin belirlenmesi beklenen ilk görüşmelerde, tarafların geçinme endersleri, ekonomik sosyal durum, ücretlerin genel seviyesi gibi bir takım verileri paylaşabileceği öğrenildi.

ENFLASYON VERİSİ MASADA REFERANS OLACAK

TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verisine göre 5 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 33,36 olmuş durumda. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak duyururken, 6 aylık enflasyonun yüzde 38 seviyelerinde gelebileceği hesaplandı. Buna göre yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası enflasyon tahmini ile uyumlu bir şekilde gerçekeleşeceği de neredeyse kesinleşmiş oldu.

MEMUR ZAMMI İKİNCİ KRİTER

Ancak yılda tek zam yapılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sinyalinin verilmesi ile refah payı için beklenti daha da artmış durumda. Erdoğan son açıklamasında masada hükümeti temsil edecek Çalışma Bakanlığı’na ‘işçinin yanında olun’ talimatı vermişti. Burada memur zammı oranında bir iyileştirmenin işçiler için de yapılması beklentisi doğru. Böylece yeni asgari ücret için 10-12 puan arasında bir düzeltme olabileceği dile getiriliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.







