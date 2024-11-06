Asgari ücret zammında rakamlar netleşiyor! 2 hesap masada... Maliyet 4 asgari ücreti bile geride bıraktı

Milyonlarca işçi aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zam görüşmelerinden çıkacak sonuca odaklandı. Görüşmelerde, 6 aylık enflasyon beklentisi, Bakanlığın yaptığı kamuoyu araştırmaları, büyüme oranları ile TÜRK-İş ve TİSK verileri etkili olacak.

BAKAN IŞIKHAN: YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekti ve "Yaşam standartlarını yükselteceğiz" dedi.

ENFLASYON ORANI TEMEL GÖSTERGE OLACAK

Ekonomim'im haberine göre 2025 Ocak asgari ücret artışı belirlenirken 6 aylık enflasyon oranı temel gösterge olacak. Karar sürecinde 5 aylık enflasyon verileri netleşmiş olacak; yeni yılın ilk günlerinde açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı ve aralık ayı enflasyon tahmini de masaya yatırılacak.

2 HESAP ORTAYA ÇIKIYOR

Asgari ücret artışı için pazarlıklar, aralık ayında 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak başlayacak. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yıllık enflasyon beklentisi %41,5 olarak öngörülürken, ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu oranı %44,11 olarak belirledi. Bu rakamlar, asgari ücret zam oranının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Yüzde 41,5'lik enflasyon tahminine göre asgari ücret zammı şu şekilde:

Brüt Asgari Ücret: 28.302

Net Asgari Ücret: 24.057

Yüzde 44,11'lik enflasyon tahminine göre asgari ücret zammı şu şekilde:

Brüt Asgari Ücret: 28.826 TL

Net Asgari Ücret: 24.502 TL

İSTANBUL'DA 4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK ORTALAMA YAŞAM MALİYETİ 73 BİN LİRAYI AŞTI

Öte yandan İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul’da yaşamanın maliyetini açıkladı. Ekim 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,23 geçen yılın aynı ayına göre ise %60,46 oranında arttı. Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2.308 lira artarak 73 bin 739 lira oldu. Bu rakamlara göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 4 katını aştı.

Son 6 ayın en düşük aylık artışı görülürken, yıllık artış geçen aya göre yükseliş gösterdi. Eylülde yıllık bazda artış yüzde 60,30 olmuştu. 2023 yılı ocak ayında İstanbul’da yaşamanın maliyeti 29 bin 429 TL olurken, 2024 Ocak ayında 53 bin 58 TL olarak hesaplanmıştı.