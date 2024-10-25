Asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken iddia! Merkez Bankası Başkanı, 'enflasyon' mesajıyla birlikte oran verdi

Milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret komisyonunun toplantılarına çevrildi. Ekim ayının sonunun gelmesiyle birlikte toplantı tarihleri de yaklaşırken, konuya ilişkin açıklamalar da art arda gelmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'ŞİMŞEK'TEN FİYAT İSTİKRARI MESAJI'

Türkiye ekonomisinde şimdiye kadar kaydedilen ilerlemelere değinen Şimşek, son 12 ayda bazı alanlarda büyük gelişmeler sağlandığını ve bazı hedeflerin çok daha ötesine geçildiğini belirtti. Fiyat istikrarını sağlamanın bir numaralı öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, bunun zaman alabileceğini ifade etti.

"ÖNCELİK MALİ DİSİPLİNİ YENİDEN TESİS ETMEK"

İkinci önceliklerinin mali disiplini yeniden tesis etmek olduğunu dile getiren Şimşek, bir diğer hedeflerinin cari açığı daraltarak daha sürdürülebilir bir dış denge sağlamak ve en önemlisi yapısal reformları hayata geçirmek olduğunu aktardı. Şimşek, cari açıkta yaşanan daralmanın Türkiye'nin zorlu coğrafi koşullarına rağmen başarıldığını belirterek, bunu sürdürülebilir kılmayı amaçladıklarını, bunun için yapısal dönüşüm gerekeceğini söyledi.

"BENİM YORUM YAPMAM UYGUN OLMAZ"

Şimşek burada kendisine yöneltilen asgari ücret sorusunu da cevapladı. Şimşek, net bir yanıt vermekten kaçınırken, "Asgari ücret, sendikalar, işverenler ve hükümet arasında yapılan müzakereler sonucunda belirleniyor. Bu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü korumak konusunda duyarlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"RAKAM KONUŞARAK SÜRECİ ÖNCEDEN DEĞERLENDİRMEK DOĞRU DEĞİLDİR"

Şimşek daha sonra ise, "Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden değerlendirmek doğru değildir" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA: YÜZDE 25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Karahan’ın çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıdan elde edilen bilgilere atıfta bulundu. Kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.