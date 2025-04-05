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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Sevinç'ten dikkat çeken açıklama: "Asgari ücrete ara zam olmalı"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.04.2025 15:07
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Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücretliler, çalışanlar ve emekliler gözünü hükümete çevirdi. Alım gücündeki düşüş sonrası, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. SGK uzmanı İsmail Sevinç’ten konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı Sevinç'ten dikkat çeken açıklama: "Asgari ücrete ara zam olmalı"

TÜİK, Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamların ardından, maaşların alım gücünde yaşanan düşüş bir kez daha gündeme geldi.

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Asgari ücret, yıl başında belirlenen 22 bin 104 lira seviyesinden, güncel alım gücüyle birlikte yaklaşık 19 bin 889 lira seviyesine geriledi. Bu durum, temmuz ayında ara zam yapılması ihtimalini yeniden tartışmaya açtı.

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"ARA ZAM OLMALI"

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, katıldığı bir programda, “Asgari ücrete ara zam olmalı” ifadesini kullandı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevcut ekonomi politikaları kapsamında ara zam ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

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"BUNU TELAFİ EDECEK BİR POLİTİKA ŞU ANDA GÖRÜNMÜYOR"

Sevinç, gıda fiyatlarının da yükselişte olduğunu belirterek, Temmuza gelindiğinde ciddi anlamda erime olacak ama bunu telafi edecek politika ufukta görünmüyor. Gıda fiyatları da inanılmaz bir yükselişte." dedi.

(SÖZCÜ)

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