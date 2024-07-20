Asgari ücrete ara zamma kapılar kapanırken çarpıcı araştırma! Kıyma, tavuk, yumurta, süt ve daha fazlası... İki şehir arası uçurum: İstanbul, Londra'dan pahalı!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, mutfaklardaki 20 temel ürünü esas alarak yaptıkları İngiltere Londra ve İstanbul merkezli market araştırmasının çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Kıyma, tavuk, yumurta, süt ve daha fazla üründe İstanbul fiyatları Londra'yı solladı. Araştırmaya göre, yapılan alışveriş İngiltere'de asgari ücretin yüzde 3'üne, Türkiye'de ise asgari ücretin yüzde 19'una denk geliyor.

IPA Araştırması'nda kıyma, kuşbaşı, tavuk kanat, yumurta, süt, beyaz peynir, yoğurt, soğan, patates gibi temel ürünlere odaklanıldı.

"LONDRA'DAKİ ASGARİ ÜCRETLİ MAAŞIYLA 296 KİLO KIYMA ALIRKEN İSTANBUL'DA SADECE 40 KİLO ALABİLİYOR"

Gökce X hesabından yaptığı paylaşımda, "Peki Londra'da yaşayan bir asgari ücretli ile İstanbul'da yaşayan asgari ücretli arasındaki fark ne? Londra'da yaşayan bir asgari ücreti bu 20 ürünü maaşının sadece yüzde 3'ü ile alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli aynı ürünler için maaşının yüzde 19'unu harcamak zorunda. Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 296 kilo kıyma alırken İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla sadece 40 kilo kıyma alabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR GIDA SORUNU VAR"

Gökce şu ifadeleri kullandı:

"Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 994 kilo tavuk kanat, 1070 yumurta, 3093 litre süt, 2896 paket makarna alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli sadece 57 kilo tavuk kanat, 425 litre süt, 871 paket makarna alabiliyor. Türkiye'de çok ciddi bir gıda sorunu var. Bu sorun yalnızca yüksek enflasyondan kaynaklanmıyor. Üretim de yeterli değil. Yıllarca uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarının ağır bedelini halkımız ödüyor."