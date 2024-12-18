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'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 07:08
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Asgari ücretin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. İki kritik toplantı yapıldı ancak taraflardan herhangi bir rakam duyulmadı. İşçinin beklediği rakam perşembe günü yapılacak toplantıda masada olacak. Peki artık akıllarda tek bir soru var. 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz tek tek hesap yaparak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını duyurdu.

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

Asgari ücrette ara zam yapılmadan bir yıl geride bırakıldı. 2024 yılı için belirlenen 17 bin 2 lira 12 ay geçerliliğini korudu. Ara zammın yapılmamış olması 2025 asgari ücretine olan merakı daha da artırdı. İşçi, işveren, özel sektör hatta emekliler bile şu anda yeni asgari ücreti merak ediyor.

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İKİ TOPLANTI GERİDE KALDI

Aralık ayı asgari ücret dedikodularıyla geçti. Hem patronlardan hem hükümet kanadından neredeyse her gün asgari ücret açıklaması geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 10 Aralık'ta ikinci kez ise 16 Aralık'ta bir araya geldi. Merakla beklenen iki toplantıda da rakam konuşulmaması hayal kırıklığı yarattı.

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DÜĞÜM 3. TOPLANTIDA ÇÖZÜLECEK

Asgari ücrette 3. toplantının 19 Aralık perşembe günü yapılmasına karar verildi. Tarafların açıklamasına göre bu kez masada rakam konuşulacak. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" sözleri çalışanları daha da heyecanlandırdı.

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ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili beklentisini açıkladı. Kamuoyunun yüzde 25'lere hazırlandığını belirten Yılmaz kendi tahmini olarak yüzde 35 oranını verdi.

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Yılmaz'ın asgari ücretle ilgili sözleri şu şekilde;

Dünya literatürüne bakmak lazım. Onların ne gibi literatür geliştirdiğini görmek lazım. Bakıldığı zaman ABD ve Brezilya'da asgari ücreti hükümet belirliyor. Norveç, Danimarka ve İskandinav ülkelerinde toplu sözleşmeler üzerinden değerlendiriliyor. Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde de ülkemizde olduğu gibi komisyon karar veriyor.

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Asgari ücrette 3. toplantıya gireceğiz hala rakamlar telaffuz edilmedi. Olması gereken, gerçekleşen enflasyon yani yüzde 44 üzerine ve bunun üzerine bir refah payı verilmesi şeklinde olabilir. Peki ne olacak?

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ASGARİ ÜCRET TAHMİNİNİ SÖYLEDİ: YÜZDE 35

Olacak olan yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir artıştır. Ben de bunun orta noktası olan yüzde 35'te karar kılınacağını tahmin ediyorum. Kamuoyu 3 aydır hazırlık çabasına girildi. Yüzde 25'ler konuşuluyordu. Yüzde 25 teklif olup yüzde 30'a yükseltilip sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 5 daha takviye yapıp yüzde 35'e çıkacağını tahmin ediyorum.

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